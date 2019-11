Si è chiuso il nono turno delle gare di qualificazione a Euro 2020 e sono arrivati altri due verdetti ufficiali: Germania, Olanda, Austria e Croazia sono matematicamente qualificate per il torneo continentale e raggiungono Belgio, Italia, Russia, Polonia, Ucraina, Spagna, Turchia, Francia, Inghilterra, Repubblica Ceca, Finlandia e Svezia.

Gruppo C, Germania e Olanda volano a Euro 2020

Grazie al poker rifilato alla Bielorussia la Germania si è qualificata per Euro 2020. Per la squadra di Joachim Low in goal Ginter, Goretzka e una doppietta di Toni Kroos. Neuer ha parato un rigore a Stasevich al 75′. Finisce 0-0 tra Irlanda del Nord e Olanda: grazie a questo pareggio si qualificano alla manifestazione continentale anche gli oranje.

Gruppo I, poker del Belgio alla Russia: è primo

Nel pomeriggio si sono giocare tutte le gare del gruppo I: alle ore 15:00 ha aperto Cipro-Scozia, con entrambe le squadre che non avevano più nulla da chiedere al loro cammino. L'hanno spuntata gli scozzesi per 2 a 1 grazie alle reti di Christie e McGinn. Russia e Belgio qualche ora dopo si sono giocati il primato del gruppo I ma i Diavoli Rossi hanno un altro passo: poker per gli uomini di Martinez grazie a Thorgan Hazard (2), Eden Hazard e Romelu Lukaku. Si fa male alla caviglia Mertens: Napoli in apprensione. San Marino ha perso in casa con il Kazakistan per 3-1.

Gruppo E, Croazia ok. Il Galles si gioca tutto in casa

La Croazia ha staccato il pass per Euro 2020 grazie alla vittoria per 3 a 1 in casa contro la Slovacchia. I vicecampioni del mondo sono andati sotto nel primo tempo in virtù della rete di Bozenik ma nella ripresa Vlasic, Petkovic e Perisic hanno regalato il pass a Zlatko Dalic & co. Il Galles vince in Azerbaigian per 2 a 0 e si giocherò la qualificazione in casa contro l'Ungheria di Marco Rossi.

Gruppo G, l'Austria stacca il pass con la Macedonia

La Polonia ha vinto in Israele per 2 a 1 nonostante la qualificazione già acquisita mentre l’Austria, si è presa il pass in casa contro la Macedonia del Nord grazie alla vittoria per 2-1: Alaba e Lainer hanno reso vano il goal nel finale di Stojanovski. Alle ore 18:00 la Slovenia ha battuto 1-0 la Lettonia grazie all'autorete di Tarasovs propiziata da Ilicic.