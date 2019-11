A San Pietroburgo il Belgio ha demolito la Russia, c'è stata gloria per i fratelli Hazard e per Lukaku. L'attaccante del Napoli Dries Mertens invece è uscito a causa di un infortunio, occorsogli all'inizio del secondo tempo. Il calciatore è uscito sulle sue gambe, ma c'è preoccupazione in casa partenopea. ‘Ciro' Mertens è uscito dal campo dopo un duro scontro con il portiere Guilherme.

L'infortunio di Mertens

Era il quarto minuto del secondo tempo, con il Belgio avanti 3-0, quando Mertens va su un pallone, vuole segnare pure lui, non ci riesce e anzi finisce ko. Il giocatore del Napoli viene colpito da un difensore della Russia mentre cercava di superare il portiere Guilherme. Mertens dolorante alla caviglia si rialza, ma lascia subito il campo accompagnato da medico e massaggiatore del Belgio.

Le condizioni di Mertens

Le prime notizie che arrivano sono positive, ma non bastano per tranquillizzare l'ambiente Napoli, che è già in subbuglio da una decina di giorni. In Belgio sostengono che Mertens salterà l'ultima partita delle Qualificazioni tra tre giorni ma non parlano di problema estremamente serio. Domani, al ritorno in patria, l'attaccante partenopeo effettuerà gli esami strumentali.