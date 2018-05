Samuel Eto'o è convinto che Kylian Mbappé può essere "il nuovo Messi", non tanto per le loro somiglianze nel gioco ma per l'enorme talento che ha espresso in queste ultime due stagioni. In un'intervista a L'Equipe, l'attuale giocatore di Konyaspor si è espresso su una delle grandi promesse del calcio mondiale e sulle sue possibilità future:

È il futuro Messi se gestisce bene il suo stato, se capisce cosa sta succedendo intorno a lui. Ci sono così tante cose da considerare per una grande carriera che non hanno nulla a che fare con le qualità di un giocatore di football, anche fuori dall'ordinario. Spero di avere l'opportunità di parlare con lui un giorno.

Samuel Eto'o, che ha condiviso lo spogliatoio con Lionel Messi, ha incoraggiato il francese a prendere spunto dall'argentino per la forza mentale che ha sviluppato negli anni:

Può essere ispirato dalla forza mentale sovrumana di Leo Messi, che ho visto crescere in Barça. Continua a far sembrare le partite facili, creando cose ogni secondo. Lui è unico, ma è rimasto come il ragazzino che ho scoperto nel 2004, rispettoso e discreto. Altri sarebbero impazziti di fronte alla gloria planetaria.

Les Herbiers-PSG, Bongongui ritroverà Mbappé

Da bambini sono cresciuti nella stessa squadra, l'AS Bondy, ma il destino ha riservato loro percorsi molto diversi: si ritroveranno di fronte nella finale di Coupe de France tra Les Herbiers e Paris Saint-Germain. I due vestivano la stessa maglia, calciavano lo stesso pallone e avevano gli stessi sogni ma Mbappé ora è una delle stelle calcio europeo mentre Bongongui è l'esterno offensivo che ha soltanto sfiorato la massima serie giocando una manciata di gare con il Sedan prima che questo fallisse e giocando nel modesto Paris FC senza mai riuscire a sfondare complice anche una lesione al menisco.