Inossidabile. Kazuyoshi Miura non vuole proprio saperne di appendere le scarpette al chiodo e ha intenzione di continuare a stupire. L'eterno centravanti giapponese si prepara a battere altri record di longevità calcistica: è ufficiale il rinnovo contrattuale con lo Yokohama FC per il bomber che il prossimo febbraio spegnerà addirittura 51 candeline sulla torta.

Miura, ufficiale il rinnovo con lo Yokohama. Giocherà fino a 51 anni.

Il classe 1967 Kazuyoshi Miura dunque è pronto a vivere un'altra stagione con la società che milita nella seconda divisione giapponese. Si tratterà dunque della 33esima stagione da professionista per il bomber del Sol Levante che ha messo nel mirino il record di Kevin Poole: il calciatore più vecchio ad essere sceso in campo, con il Burton Albion all'età proprio di 51 anni.

Miura marcatore più anziano della storia del calcio.

Un'avventura dunque che prosegue a gonfie vele quella di Miura che ai microfoni di Kyodo news agency ha dichiarato: "Io continuerò a mettere il cuore quando scendo in campo e mi auguro ancora di crescere come calciatore". E chissà che non riesca anche a migliorare il record fatto registrare lo scorso marzo: nel match contro il Thespa infatti Miura segnò all'età di 50 anni e 14 giorni, diventando il più anziano marcatore della storia del calcio

La lunghissima carriera di Miura, ex oggetto misterioso al Genoa.

33 anni di carriera per Miura che rappresenta una vera e propria leggenda per il Giappone. L’attaccante ha indossato la casacca della nazionale del suo Paese in 89 occasioni, segnando 55 gol. Per quanto riguarda invece le esperienze nei club la lista è lunghissima: oltre alle maglie di squadre giapponesi, Miura ha giocato anche nel Santos, nel Palmeiras, nel Matsubara, nella Dinamo Zagabria e soprattutto del Genoa nel campionato 1994/1995. Per lui in rossoblu 21 presenze e un gol.