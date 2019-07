Nel corso degli ultimi anni il calcio europeo ha dimostrato di aver superato la crisi economica mondiale che aveva urtato, durante la coda dell’ultimo decennio, col suo effetto domino, pure gli affari del football. E le sue sfarzose campagne acquisti. E lo ha fatto in grande stile con sceicchi, club blasonati e ricchissime proprietà capaci di tirare fuori vagonate di milioni di euro e piazzare, solo negli ultimi quattro anni, otto dei dieci colpi sopra i 100 milioni di euro consentendoci di assistere ad una inarrestabile escalation verso cifre – immorali (?) – mai lambite prima. E così, dall’annata 2017/18, quella cioè dei vari Mbappé, Neymar, Coutinho e Dembélé passando per le ultime settimane, quelle dei vari Hazard, Griezmann e Joao Felix, ecco gli ingaggi over 100, milioni, degli ultimi quattro anni.

Annata 2017/18: l’apoteosi del Dio danaro

Tralasciando l’annata 2013/14, quella cioè dell’acquisto da parte del Real Madrid per 101 milioni di euro di Gareth Bale dal Tottenham, il mercato che si è andato sviluppando nella stagione 2017/18 ha messo insieme i numeri più esaltanti e, forse, impressionanti della storia del calcio.

Basti pensare che, fra l’estate del 2017 e l’inverno successivo, gli acquisti più onerosi della parabola calcistica, dall’origine ad oggi, sono stati realizzati in questo segmento temporale con Neymar, Coutinho, Mbappé e poi Dembélé, sull’asse Barcellona, Parigi, Liverpool e Dortmund, rispettivamente, primo, secondo, terzo e quinto nella specifica graduatoria degli affari milionari del secolo (e non solo).

Per una cifra investita di 627 milioni di euro, in media 156.7 per calciatore, 357 in capo al Paris Saint Germain e 270 al Barça e una serie di movimenti davvero eccezionali in grado di modificare non solo i record di settore ma anche di rivoluzionare l’assetto stesso e le forze in campo nel vecchio continente.

Un’estate (quella 2019) al top, e il tassametro corre

Movimenti straordinari che, almeno in parte, il corrente mercato sta per certi versi ripercorrendo. E sì perché in queste settimane, con ancora molto tempo per aggiornare verso l’alto i record di squadra (e individuali) per i migliori talenti del pianeta, si sono inseriti tre campioni assoluti nella top ten degli acquisti più costosi di sempre.

Per farlo la Liga, e più nello specifico il Real Madrid, l’Atletico Madrid e il Barcellona, hanno dato fondo alle enormi risorse a disposizione acquistando Joao Felix, Griezmann e Hazard per gli innesti, nella classifica all-time, numero quattro, per il lusitano pagato 126 milioni di euro, numero sei, per il francese campione del mondo, per cui i blaugrana hanno pagato la clausola rescissoria di 120 milioni di euro, e numero dieci, per il belga ex Chelsea con i Blancos chiamati a prelevare per 100 milioni di euro il fantasista ex Lille. Per un computo totale, solo per questi tre campionissimi, di 346 milioni di euro in poche, pochissime settimane con ancora questa parte finale di compravendite e tutto il prossimo mese di gennaio a disposizione.

Pogba al Man Utd nel 2016 e CR7 alla Juve nel 2018 (le altre estati bollenti)

A chiudere, invece, due estati che quasi passano in secondo piano rispetto alle mastodontiche cifre del 2018/19 e dell’attuale mercato. Parliamo delle belle stagioni 2016, da cui parte questa analisi, e 2018 con la Juventus, in entrambi i casi, protagonista. In quello iniziale, con una cessione d’oro; nel secondo, con quello che da molti, e non a torto, è stato definito l’affare del secolo.

Ma andiamo con ordine, estate 2016, il Manchester United compra dalla Vecchia Signora Paul Pogba per 105 milioni di euro, colpo numero otto della storia, poi, due anni più tardi, nell’estate 2018, i bianconeri strappano Cristiano Ronaldo al Real Madrid per 117 milioni di euro con i piemontesi capaci di attutire l’addio del francese e subito bravi, due anni dopo, a mettere insieme la trattativa che nessuno s’aspetta, per cercare la Champions League ma anche solo per entrare, anche sul mercato, nella storia del gioco.