La notte da incubo di Loris Karius. Nella finale di Champions giocata a Kiev gli errori clamorosi del portiere del Liverpool spalancano la strada alla vittoria del Real Madrid. Due papere incredibili: la prima è un'ingenuità di quelle pazzesche e quasi stenti a crederci, la seconda è anche peggio… Un gigante di 190 cm, 24 anni, tedesco, giunto nel Merseyside nel 2016 per 6 milioni di euro, biondo e con un fisico da fotomodello che piace tanto alle donne: ha suscitato rabbia e tenerezza nei cuori dei tifosi Reds che lo hanno applaudito comunque quando – a fine match – è scoppiato in lacrime e ha chiesto scusa per quanto accaduto.

Non aveva pace, non ne avrà stanotte. A capo chino, col viso rigato dal pianto, Karius prova a nascondere la testa nella maglietta per la rabbia e la vergogna: su due dei tre gol che hanno consegnato la terza Coppa consecutiva agli spagnoli (la tredicesima della loro storia) c'è il suo zampino.

Due errori clamorosi indirizzano la finale di Champions. L'estremo difensore del Liverpool è stato il protagonista in negativo del match contro i blancos. Inaccettabile e incredibile per un calciatore che gioca a un certo livello quanto commesso in occasione del gol dell'1-0 delle merengues: Karius ha la palla tra le mani, deve solo rimetterla in gioco ma lo fa in maniera scellerata… offrendola a Benzema che è appostato a pochi metri da lui. Rinvio sbagliato e gol del francese. Non è finita, ci penserà Gareth Bale a umiliarlo nella ripresa: non con la rovesciata del 2-1 (sulla quale non ha colpe) ma in occasione del 3-1… quando al portiere del Liverpool sfuggirà dalle mani il tiro del gallese.

Sciupafemmine e amante delle belle donne. Se in campo non eccelle per tecnica e prodezze, fuori dal campo invece Karius ha fatto spesso parlare di sé per le conquiste amorose, in particolare modelle affascinanti e dal fisico mozzafiato. Negli ultimi anni è stato legato prima a Pamela Reif, poi a Annelie Alpert mentre adesso è fidanzato con la bellissima Ianthe Rose.