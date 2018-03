Tra i pali non è sempre affidabilissimo, fuori dal rettangolo verde Loris Karius è un fenomenale tombeur de femme. Il portiere del Liverpool da un annetto si sta giocando il posto con Mignolet, nessuno dei due riesce a convincere pienamente Klopp. Ma quando non gioca il portiere tedesco è un grande conquistare ed ha un debole per le modelle bionde. Karius nel giro di pochi mesi ha collezionato relazioni importanti. Prima si è legato a Pamela Reif poi a Annelie Alpert, ora è stato paparazzato al fianco di Ianthe Rose, una splendida modella seguitissima su Instagram.

Le storie d’amore di Karius

Su Instagram Karius si diletta a seguire centinaia di personaggi e tra questi anche tante modelle. Il portiere del Liverpool è riuscito pure a conquistarne tre, e l’ex del Mainz è stato ribattezzato un ‘collezionista seriale di modelle’. Lo scorso anno ebbe una breve storia con Pamela Reif, pochi mesi dopo si è legato alla splendida Annelie Alpert. Adesso i tabloid lo hanno beccato al fianco di Ianthe Rose, una modella inglese che vanta più di 66mila followers su Instagram.

Pamela, Annelie e Ianthe

Karius, che è un grande amico del cantante Justin Bieber, ha conquistato prima Pamela Reif, modella e influencer che in Germania è famosissima ed ha più di tre milioni di followers. Dopo qualche mese però i due si sono lasciati, forse anche a causa della distanza. Poi il portiere ha conquistato Annelie Alpert, modella molto famosa e che è durata molto più di Pamela nel cuore del portiere, che ora si è messo con un’altra bellissima modella, con cui è stato pizzicato mentre faceva shopping.

in foto: Pamela Reif, vecchia fiamma del portiere del Liverpool.

Più ombre che luci al Liverpool per Karius

Karius è stato preso da Klopp che lo aveva visto più volte all’opera con il Mainz, squadra da cui spiccò il volo il tecnico una quindicina d’anni fa. In Premier League però non è riuscito finora a imporsi nonostante le tante opportunità avute. Fin qui ha giocato solo diciannove partite di campionato in un anno e mezzo. Non è stato proprio impeccabile quando è stato chiamato in causa, e il più affidabile Mignolet si è ripreso il posto in squadra.