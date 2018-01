Dopo le pesanti accuse, è arrivata puntuale la sua difesa. Per Erjona Sulejmani, ex moglie di Blerim Dzemaili, il 2018 è cominciato con l'ennesime dichiarazioni al vetriolo in seguito alla separazione con l'ex calciatore di Torino, Parma, Napoli, Genoa e Bologna. A pochi giorni dalla lettera dell'avvocato dell'ex marito, che le ha chiesto di evitare di sfruttare il cognome del giocatore, la "capitana" Erjona ha risposto ad un attacco arrivato dalle pagine del quotidiano svizzero "Neue Zürcher Zeitung".

Sul noto giornale è infatti stata pubblicata una lettera che ha criticato ferocemente la donna: accusata di aver guadagnato popolarità grazie al fatto di essere stata sposata con un calciatore e di aver pubblicamente rivelato i momenti più intimi della sua vita personale con Dzemaili. L'autore della lettera le ha inoltre rinfacciato le sue ultime dichiarazioni, come quella rilasciata pochi giorni fa: "La felicità non dipende dalla ricchezza".

La risposta di Erjona.

Attraverso il suo profilo Instagram, la modella albanese ha voluto rispondere a tono alle parole pubblicate sul giornale elvetico: "Mio marito non mi ha tolto il cognome e non è ex. Prima di criticare bisogna riempire le voragini di ignoranza, soprattutto giuridiche – ha spiegato Erjona – Comunque sia, mio marito l’ho lasciato io. Con il coraggio e la dignità che tante donne non hanno, preferendo tenersi i vantaggi della ricchezza a costo di qualsiasi umiliazione e violenza psicologica".

Mentre Dzemaili avrebbe chiesto al Montreal Impact di poter tornare a Bologna per questioni personali (vorrebbe stare più vicino al figlio, ora che l'ex moglie non è più con lui in Canada), Erjona ha invece intrapreso con decisione la carriera televisiva. Dopo il programma "Le Capitane" andato in onda su Spike Tv, che ha avuto un discreto successo, la donna spera ora di continuare a lavorare nel mondo della televisione e della moda.