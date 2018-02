L'uno-due piazzato in avvio di partita è stato folgorante ma il Tottenham, che ha incassato il colpo, è rimasto in piedi. Higuain ha avuto due occasioni per vibrare il colpo del ko, le ha fallite entrambe: la prima su azione, la seconda dal dischetto (dopo aver segnato la rete del 2-0). Quanto incidono gli errori commessi dal Pipita? Tanto, considerato che anche dal pericolo scampato gli inglesi hanno tratto abbastanza fiducia da aggrapparsi alle loro certezze: il gioco e il talento di alcuni degli interpreti che hanno spianato la strada verso la rimonta. Eriksen, Alli, Kane: è sull'asse tracciato in verticale che la squadra di Pochettino ha fatto cadere il bunker bianconero e messo le mani sulla qualificazione ai quarti di finale. Il pareggio (2-2) sposta l'ago della bilancia dalla parte degli Spurs e rimanda ogni discorso ai novanta minuti di Wembley: lì, nel tempio del calcio inglese, servirà una prestazione maiuscola e senza sbavature dei bianconeri per realizzare l'impresa.

La punizione di Eriksen. A proposito di ‘sbavature', lo sbuffo lasciato dalla traiettoria beffarda inventata dal danese lascia un segno sul match e più ancora sulla prestazione di Gigi Buffon che in occasione del tiro effettuato dall'avversario è apparso poco reattivo e posizionato male rispetto alla barriera. Eriksen ha fintato di calciare il pallone sopra la barriera e invece ha scelto la soluzione differente: un diagonale velenoso sul quale l'estremo difensore nulla ha potuto avendo già fatto un passo verso il palo opposto.

La ramanzina a Bernardeschi. La responsabilità, però, non è solo di Buffon che divide le colpe con i calciatori in barriera: a fine gara il portiere della Juventus ha avuto una discussione con Bernardeschi in occasione della punizione che ha portato al 2-2. Cosa gli imputava? Non doveva saltare né girarsi al momento della battuta. L'ex viola, però, ha preferito non fare riferimento alcuno a quanto accaduto, tant'è che nelle interviste s'è limitato ad ammettere: "Niente, parlavamo della partita con Buffon".