La notizia era stata anticipata ieri, oggi arriva la conferma ufficiale: la vendita dei biglietti in occasione della partita Empoli-Inter è stata limitata solo ai residenti in Toscana. Nessuna possibilità per chi abita in Lombardia di seguire la squadra del cuore anche nella trasferta in Toscana. E chi aveva già acquistato il tagliando cosa farà? Considerato l'annullamento dei tagliandi già venduti, nei prossimi giorni la società toscana indicherà le modalità di rimborso.

Una decisione scontata dopo quanto accaduto a Milano nella sera del Boxing Day: scontri prima della partita Inter-Napoli, un tifoso morto, indagini scattate a tappeto che hanno portato all'arresto di 3 persone e al Daspo nei confronti di altre sette, la volgarità degli ululati razzisti nei confronti Koulibaly. Insomma, quanto di peggio potesse accadere in un giorno che avrebbe dovuto segnare una svolta rispetto al passato.

Nulla da fare e allora la decisione del Gos, il Gruppo operativo per la sicurezza che raggruppa le forze dell'ordine, dopo una nuova riunione alla vigilia della gara di campionato altro non è che l'ennesima sconfitta di un calcio che ancora non ha risolto i conti con sé stesso. La nuova disposizione – ha spiegato il Comune con una nota – ribadisce quanto già deciso ieri dalla prefettura di Firenze con la chiusura dei settori dello stadio Castellani solitamente destinati ai tifosi ospiti.