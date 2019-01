Siamo tutti uniti e solidali. Non faremo né un minuto di silenzio né un minuto di applausi perché abbiamo ancora speranza.

Sono queste le parole del capitano del Nantes, Valentin Rongier, di fronte ai tifosi che erano accorsi al centro d'allenamento di Jonelière per rendere omaggio a Emiliano Sala, ex calciatore del club francese disperso nel canale della Manica da 48 ore e di cui non si hanno ancora notizie. Erano le ore 15:50 quando lo staff e i giocatori del Nantes sono entrati sul terreno di gioco per riprendere gli allenamenti dopo l'annuncio della scomparsa dell'aereo dell'attaccante argentino lo scorso lunedì e davanti a 300 fan il capitano del club francese ha parlato così: "Non faremo né un minuto di silenzio né un minuto di applausi, perché abbiamo ancora speranza. Finché non c'è il corpo, finché non c'è possibilità di officiare il lutto, rispetteremo la famiglia e continueremo ad avere speranza fino alla fine".

Poi l'allenatore Vahid Halilhodzic ha detto alcune parole prima di guidare l'allenamento per un'ora e un quarto in silenzio, sotto gli occhi del presidente Waldemar Kita. Alla fine della seduta l'intero gruppo di giocatori e di sostenitori si sono lasciati andare in un applauso a vicenda, nella speranza di avere presto buone notizie. Purtroppo le ultime notizie che arrivano dall'Inghilterra non sono incoraggianti perché la polizia ha diramato un comunicato ufficiale in cui ci sono poche speranze: "Remota la possibilità che sia sopravvissuto".

Il club espone la foto di Sala al centro sportivo

Il Nantes ha installato davanti al centro sportivo una enorme foto di Emiliano Sala per permettere ai tifosi di poter portare dei fiori e rendere omaggio all'attaccante argentino. Martedì sera molti tifosi del Nantes hanno risposto all'invito lanciato sui social network e si sono riuniti alla Place Royale per intonare cori per Sala, portare dei fiori e sperare nel miracolo.