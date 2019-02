La famiglia del pilota di Emiliano Sala ha ricevuto una donazione di 1.000 sterline da Gary Lineker e 27.000 da Kylian Mbappe per le ricerche di David Ibbotson, 59 anni scomparso con l'attaccante del Cardiff. Dopo il ritrovamento del corpo dell'atleta argentino, è ancora ignoto dove sia quello del pilota che era ai comandi del Piper Malibu quel terribile 21 gennaio. La famiglia del pilota ha lanciato una petizione su GoFundMe venerdì in cui chiede aiuto a chiunque vuole partecipare per provare riportarlo a casa "in modo da poterlo commemorare". L'ex calciatore di Leicester, Everton, Barcellona, Tottenham e commentatore televisivo di punta di "Match of the Day" ha donato 1.000 sterline portando il secondo più grande contributo per la campagna di raccolta fondi: a scalzarlo ci ha pensato la stella del calcio francese e del Paris Saint-Germain che ha effettuato la donazione più grande con il nome di Ellie Lottin. Mbappé ha donato 26.267 sterline, circa 30.000 euro.

L'Air Accidents Investigation Branch (AAIB) giovedì aveva dichiarato che la ricerca era stata portata a termine e nell'operazione di rinvenimento del relitto era stato ritrovato un corpo, che poi è stato accertato fosse quello di Sala. Nella giornata di venerdì la famiglia dell'argentino ha esortato le autorità a continuare a cercare il corpo del pilota:

È con infinita tristezza che confermiamo l'identità del corpo di Emiliano. Vorremmo ringraziarvi per tutti i vostri segni di affetto e di sostegno in quello che è il momento più doloroso delle nostre vite. Vedere il mondo intero mobilitato per sostenerci nella nostra ricerca è stato un aiuto infinitamente prezioso. Grazie a voi, siamo ora in grado di piangere nostro figlio, nostro fratello. In questo venerdì mattina, i nostri pensieri vanno a David Ibbotson e alla sua famiglia, sperando che le autorità facciano del loro meglio per trovarlo.

Petizione: Aiutateci a portare a casa David Ibbotson

La petizione su GoFundMe, creata dalla figlia di Ibbotson, Danielle, spera di raccogliere abbastanza denaro per poter avviare un'altra ricerca privata:

Per favore aiutateci a riportare a casa David Ibbotson e a dargli il saluto che merita. Come famiglia, ci affidiamo alla gentilezza delle persone di buon cuore per raccogliere i fondi necessari per aiutarci a trovare il nostro amato papà, marito e figlio. Come famiglia stiamo cercando di combattere con questa tragedia e la perdita di due uomini incredibili. La cancellazione delle ricerche ha reso più difficile questo tragico momento. Non possiamo pensare che lui sia solo, abbiamo bisogno di lui a casa in modo da poterlo tenere vicino e salutare come merita. Qualsiasi donazione è molto apprezzata. Grazie mille per il tuo supporto dalla famiglia Ibbotson.

Per chi volesse, le donazioni possono essere fatte qui.