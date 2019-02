Che fine ha fatto il corpo del pilota, David Ibbotson? Nel relitto dell'aereo trovato adagiato sul fondale della Manica è stato rinvenuto solo il cadavere di Emiliano Sala ma non v'è traccia di quello dell'uomo che era al comando del Piper Mailbù mono-motore. E' stato trascinato dalla corrente e dalle maree dopo l'impatto? Perché all'interno dell'abitacolo c'era solo la salma del calciatore? Tutte domande alle quali la famiglia del 59enne cercano una risposta e attendono con ansia che si possa partire con un supplemento di ricerche per dargli una degna sepoltura.

Le operazioni ufficiali sono durate quattro giorni poi è toccato alla famiglia del giocatore finanziarle privatamente attraverso una raccolta fondi alla quale hanno partecipato, oltre al Nantes, anche molti calciatori famosi scossi da quanto accaduto il 24 gennaio scorso. Nel giro di pochi giorni le donazioni sono arrivate a 350 mila euro, un abbraccio di umana solidarietà s'è stretto intorno agli affetti più cari dell'attaccante fino a quando la Polizia del Dorset non ha confermato che uno dei cadaveri individuati dalla sonda era quello di Sala.

Attraverso una pagina creata sul sito gofundme.com la figlia del pilota, Danielle, ha lanciato un appello a quanti vorranno contribuire al crowdfunding per pagare altre ricerche: l'obiettivo è arrivare a 300 mila euro, finora ne sono stati donati circa 45 mila in 19 ore. All'interno del post c'è un messaggio molto toccante della famiglia.

Per favore aiutateci a portare a casa David Ibbotson così da poter celebrare il funerale. Come famiglia, ci affidiamo alla gentilezza delle persone di buon cuore per aiutarci a raccogliere i fondi tanto necessari per aiutarci a trovare il nostro amato papà, marito e figlio. Conviviamo col dolore incredibile di una tragedia del genere e quando abbiamo saputo che le ricerche ufficiali erano concluse siamo stati male. Non possiamo accettare che il suo corpo senza vita non abbia una degna sepoltura – si legge nella nota -. Qualsiasi donazione sarà ben accetta. Grazie mille per il tuo supporto Ibbotson Family.