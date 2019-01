Ad una settimana dal tragico incidente aereo che ha coinvolto Emiliano Sala, le ricerche del velivolo sono riprese grazie ad un team privato, ingaggiato dalla famiglia dell'attaccante argentino e finanziato anche dalle donazioni di amici, tifosi e colleghi dello sfortunato giocatore argentino. Mentre in Inghilterra il Cardiff City si prepara a tornare in campo con il cuore in subbuglio, anche in Francia si gioca la 22esima giornata di campionato.

In occasione del match tra il Nantes e il Saint-Etienne, in programma nelle prossime ore allo stadio della Beaujoire, l'ex società di Emiliano Sala ha voluto pubblicare sui suoi canali social il medesimo manifesto che venne messo online lo scorso primo aprile per commemorare la morte di Philippe Gondet: ex calciatore e bandiera del Nantes, scomparso tre mesi prima all'età di 76 anni. Il manifesto fu creato per promuovere la partita che successivamente il Nantes perse 3 a 0 proprio con il Saint-Etienne, nonostante la presenza in campo di Sala per tutti i novanta minuti.

Lo scherzo del destino

Nel suggestivo fotomontaggio, si vedono un anziano e un bambino all'interno dello stadio del Nantes. L'uomo veste la maglia di Philippe Gondet, mentre il ragazzino proprio quella di Sala. Un'immagine che ha lasciato a bocca aperta tutti i tifosi gialloverdi, che hanno subito visto in quel cartellone realizzato molti mesi fa una specie di drammatico e tragico messaggio premonitore anche per l'incredibile coincidenza della data della morte di Gondet: il 21 gennaio, lo stesso giorno in cui si sono perse le tracce dell‘attaccante argentino.

Al di là del messaggio social, saranno molte le iniziative prese dal club francese e dai tifosi per commemorare Emiliano Sala. Come specificato dal sito ufficiale del Nantes, all'ingresso in campo la squadra indosserà una speciale maglia con nome e numero dello scomparso attaccante stampato sulla schiena. Lo stesso faranno i supporter gialloverdi sugli spalti, per quella che sarà una serata commovente tutta in onore di Emiliano Sala.