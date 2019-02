Nel giorno successivo al ritrovamento ufficiale del corpo di Emiliano Sala, morto nello schianto aereo dello scorso 21 gennaio con il Piper Malibù che si è inabissato nella Manica per circostanze ancora da chiarire, il Cardiff City e il Nantes tornano a confrontarsi per il pagamento dei 17 milioni di euro. Tanto era costato il cartellino del bomber argentino al club gallese di Premier League che oggi non ha alcuna intenzione di pagare tale cifra alla società francese.

La querelle è nata perché il Cardiff conferma quanto già trapelato dalle prime indiscrezioni in via di conferme: non ha mai chiesto al giocatore di salire su un aereo privato e volare nella notte verso l'Inghilterra. Anzi, i vertici societari hanno fatto sapere che avevano offerto un volo di linea a Emiliano Sala, proposta rifiutata. Per questo motivo, oggi che il giocatore risulta ufficialmente morto, il Cardiff non ha intenzione di completare il pagamento: Sala non è mai giunto a destinazione per motivi estranei alla volontà del Cardiff.

Cosa rischia il Cardiff

Una tesi che coccia con le carte depositate dal Nantes alla FIFA dove si era ratificato l'accordo con il contratto firmato da giocatore e club. Un documento che oggi è preso a testimonianza di una trattativa conclusa e accettata da ogni parte in causa. La squadra della Premier League potrebbe dunque, trovarsi di fronte a un'azione disciplinare della Fifa se non pagherà al club francese i soldi concordati. Dalla chiusura del mercato ad una ammenda.

Perché il Nantes ha ragione

L'aereo di Sala è precipitato sopra il Canale della Manica il mese scorso e la notte scorsa, è stato tragicamente confermato che il corpo estratto dai relitti è quello del giocatore argentino. All'inizio di questa settimana, il Nantes ha minacciato il Cardiff di agire legalmente se non riceveranno la somma iniziale e ora la Fifa è intervenuta e ha minacciato di bloccare il mercato del club di Premier nel fare nuovi acquisti.

Perché il Cardiff deve pagare: il regolamento

I due club avevano concordato un accordo da 15 milioni di sterline il 19 gennaio, con il documento di trasferimento registrato e depositato due giorni dopo. Secondo il regolamento Fifa, il creditore "deve aver messo per iscritto il nome del club debitore e aver concesso un termine di almeno dieci giorni affinché il club debitore si adegui ai suoi obblighi finanziari". Il Nantes, naturalmente, lo ha già fatto, con la Fifa destinata a intervenire sulla potenziale punizione di Cardiff che potrebbe ricevere un avvertimento o una multa.