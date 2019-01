Da giovane promessa a portiere affidabile con margini di miglioramento importanti. Emil Audero si è rivelato uno dei migliori estremi difensori della Serie A in questa prima parte di stagione. Ci ha visto lungo dunque la Sampdoria che ha chiesto e ottenuto dalla Juventus il prestito con diritto di riscatto (i bianconeri hanno mantenuto il controriscatto) del classe 1997 già nazionale Under 21. Attenzione però a quello che potrebbe accadere nella prossima estate: l'Arsenal alla ricerca di un erede di Cech prossimo al ritiro, ha messo nel mirino di calciomercato proprio Emil Audero e potrebbe giocare l'all-in in sede di trattative.

Emil Audero, rendimento importante con la Sampdoria. Le cifre dell'accordo con la Juventus

Emil Audero si sta ben disimpegnando con la Sampdoria. Il giovane portiere cresciuto nelle Giovanili della Juventus con cui ha esordito tra i professionisti nel 2016-2017 (al termine di un'annata in cui si è allenato costantemente con Buffon e Neto) nella scorsa estate è stato prelevato dai blucerchiati. La formula dell'accordo con i bianconeri è stata quella relativa al prestito con diritto di riscatto fissato a 14 milioni di euro, con la Vecchia Signora che si è assicurata la possibilità di controriscattare il ragazzo classe 1997 con 20 milioni di euro.

Arsenal su Audero, le ultime news di calciomercato

Le prestazioni di Emil Audero non sono rimaste inosservate anche all'estero, e in particolare oltremanica. L'Arsenal, secondo quanto riportato da Sky Sport, vorrebbe fare sul serio per il giovane estremo difensore in sede di calciomercato. L'obiettivo è quello di preparare un'offensiva in vista della sessione di trattative estiva, quando, i Gunners perderanno l'esperto Cech che ha già annunciato il ritiro. Nonostante la presenza del tedesco Leno, il club londinese è alla ricerca di un altro profilo, per blindare la sua porta per un lungo periodo ed ecco allora che nel mirino è finito proprio Emil Audero.

Quale sarà il futuro di Emil Audero, il punto sulle trattative

Cosa succederà dunque nella prossima estate di calciomercato? Quale sarà il futuro di Emil Audero? Alla luce della continuità di prestazioni del ragazzo di origini indonesiane, la Sampdoria potrebbe riscattare il suo cartellino. A quel punto bisognerà capire come si muoveranno i bianconeri che sono "coperti" dalla presenza della coppia Szczesny-Perin, ma potrebbero fiutare l'affare relativo ad una cessione su cifre importanti all'Arsenal. Sarà dunque un'estate calda per il talentuoso portiere.