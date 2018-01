Non ci sono nemmeno per il prossimo match: Buffon e Cuadrado sono fermi ai box e non si sa al momento quando potranno rientrare a disposizione. Un problema per Max Allegri che deve gestire una emergenza su due giocatori importanti in ottica Juventus. Se per Superman c'è un sostituto che appare all'altezza della situazione, con l'impiego di Szczesny, per l'esterno ex Chelsea e Fiorentina il discorso è differente perchè ad oggi nella rosa non c'è alcun altro con le caratteristiche del colombiano.

Emergenza Juve.

Infermeria piena.

La Juve che vince e convince nasconde qualsiasi altro problema, ma se si guarda l'infermeria ci si accorge che è piena. Oltre a Cuadrado e a Buffon ci sono altri giocatori ancora in stand by. Un mese senza Marchisio che ha subito un trauma distrattivo agli adduttori della coscia sinistra nel derby di Coppa Italia con il Torino, e ko anche per Howedes il cui rientro è atteso per fine gennaio, mentre De Sciglio dovrebbe essere a disposizione dopo la sosta, ma senza garanzie.

Le condizioni di Cuadrado e Buffon.

Il colombiano affetto da pubalgia.

Per Cuadrado la situazione appare complicata: il colombiano non riesce a recuperare dal problema che lo afflige da molto tempo: la pubalgia. Le ultime due partite da titolare le ha giocate contro Inter lo scorso 9 dicembre e contro la Roma prima di Natale, il 23 dicembre. In condizioni precarie perché l'esterno bianconero è stato costretto a stringere i denti a causa di un fastidio nella zona inguinale che lo tormenta ormai da quasi un mese.

Per Superman probabile lesione muscolare.

Per Buffon, uno stop che si prolunga da più di un mese. Non è un problema sostituirlo, la Juventus non ha subito contraccolpi al riguardo ma la sensazione è che Superman si sia fatto davvero male e si teme una lesione. Lo stop è arrivato a causa di quello che inizialmente sembrava solo un problema di poco conto al polpaccio, ma che si è rivelato più grave del previsto. Nessuna diagnosi da parte dello staff medico bianconero, ma i tempi di recupero restano un mistero.