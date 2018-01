Tanto rumore per nulla. Dopo le previsioni dei giorni scorsi, le elezioni per la nomina del nuovo presidente federale hanno dunque portato ad un nulla di fatto e ad un sempre più probabile commissariamento da parte del Coni. Tra i presidenti più contrariati dalla situazione, Aurelio De Laurentiis è stato il più critico.

"È stata una perdita di tempo e una rottura, come avevo previsto – ha dichiarato il patron del Napoli, intercettato dai cronisti presenti all’assemblea elettiva della FIGC – Lo sapevo che finiva così. Il calcio va ricostruito dalle fondamenta. Era scritto che finiva in questo modo visto che c’erano tre candidati. Dovevamo rinviare le elezioni e trovare una condivisione e partecipazione perché il calcio ci guarda, e al centro va messo il pallone e non le poltrone".

La rabbia di Ferrero e il rammarico di Cairo.

"È stata una buffonata – ha aggiunto il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero – Ora ci sarà il commissariamento, ma io sono un po' malizioso e per me c'era sotto un piano per andare verso questa direzione. Dobbiamo cambiare questo calcio e riportare le gente allo stadio. Invece così abbiamo fatto un'ulteriore figura di cacca". Più concilianti, invece, i toni di Urbano Cairo: "Peccato, perché mi aspettavo un accordo tra Tommasi e Gravina", ha spiegato il presidente del Torino, alla "Gazzetta dello Sport".

"Il passo indietro di Sibilia? Non conosco i termini di quell'accordo. Farsi da parte è un conto, dipende come ci si fa da parte. E dipende chi avrebbe gestito all'interno della federazione. Dipende chi poi decide e governa, è tutto un po' più articolato – ha concluso Cairo, protagonista anche in Lega per i diritti Tv – Io non ero favorevole al commissariamento, perché penso sia giusto trovare all'interno una soluzione ai problemi. Se poi questo sarà dispiace, non era certo quello che auspicavo".