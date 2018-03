Marcelo Bielsa è stato condannato dal Tribunal de Comercio di Lille a risarcire il Lille di 300.000 euro. La notizia è stata resa nota in mattinata. Il club francese ha sospeso l'allenatore argentino dalla sua posizione lo scorso novembre per "abbandono del lavoro" fino al 15 dicembre quando al società ha ufficializzato il licenziamento del Loco. Bielsa aveva chiesto al Lille il pagamento di 12,9 milioni di euro, corrispondenti allo stipendio fino alla chiusura del contratto, più altri 5 come risarcimento. Il LOSC ha preso la decisione di rimuovere dal suo incarico pochi giorni dopo essere tornato in Argentina per partecipare ai funerali del suo amico intimo Luis María Bonini, con il quale ha condiviso il lavoro durane gli anni al timone della nazionale cilena.

Secondo il Lille il tecnico argentino sarebbe tornato a casa senza il permesso dal club e oggi il Tribunal de Comercio ha espresso il suo parere secondo cui Bielsa, aveva torto nella sua richiesta di quasi 18 milioni di euro, dovrà pagare 300.000 euro al club francese oltre agli interessi corrispondenti. Dopo la decisione prese dall'organo transalpino gli avvocati di Bielsa hanno già annunciato che faranno ricorso.

DS Lille: Un errore prendere Bielsa.

Il direttore sportivo del Lille, Luis Campos, lo scorso febbraio è tornato a parlare dell’allenatore argentino in un'intervista al quotidiano argentino Clarìn e del rapporto lavorativo parecchio controverso che c'è stato fino a dicembre