Stessa scena, stessa espressione soddisfatta, cambiano solo i colori. Sebastian Abreu, il bomber uruguaiano classe 1976 proprio non vuole saperne di appendere le scarpette al chiodo e firma l'ennesimo contratto della sua lunghissima carriera. A 42 anni il centravanti soprannominato "El Loco" ("il matto"), ha trovato la 28a squadra della sua avventura professionale, si tratta del Rio Branco, club brasiliano che ha piazzato un vero e proprio colpaccio di mercato

in foto: Foto Twitter https://twitter.com/loco13com

Sebastian Abreu vestirà la maglia numero 28 della sua carriera

Sebastian Abreu, grande gloria del calcio uruguaiano ha una nuova squadra. Il bomber 42enne ripartirà dal Brasile, e in particolare dal modesto Rio Branco che sarà dunque la 28a squadra della sua lunghissima esperienza professionale che gli ha permesso di entrare nel Guinnes World Record per il maggior numero di maglie indossate. Il club che milita nella quarta serie (Campionato dello Stato di Espirito Santo) brasiliana ha ufficializzato l'ingaggio del centravanti attraverso una nota ufficiale. Per Abreu che ha già giocato in Brasile con Gremio, Botafogo e Figueirense si tratta di una nuova avventura, con la speranza di continuare a fare la differenza in un torneo tutt'altro che competitivo, come quelli in cui ha militato in passato

L'annuncio di Abreu su Twitter

Abreu attraverso un tweet sul suo profilo Twitter ha esternato tutto il suo entusiasmo per la nuova avventura professionale con queste parole: "InFormarvi che giocherò il primo semestre 2019 nel Rio Branco Athletic Club il torneo dello stato della prima divisione, grato alla dirigenza e ai tifosi per la loro fiducia, voglio aiutare il Club a continuare ad aumentare la sua già ricca storia nello stato Capixaba".

La lunghissima carriera del Loco Abreu

Continua dunque l'eccezionale carriera di Abreu, iniziata addirittura nel lontano 1994. 28 le squadre in cui ha militato, tra Argentina, Brasile, Cile, Ecuador, Paraguay, Messico, ma anche Grecia, Spagna e Israele. Genio e sregolatezza per un centravanti soprannominato "El Loco" (Il matto), per i suo atteggiamenti spesso sopra le righe. Nella recente parentesi con l'Audax lanciò dei tavolini e delle sedie verso i tifosi. Memorabile anche la sua avventura con la nazionale uruguayana con 26 gol in 70 presenze e un oro conquistato nella Copa America 2011. Memorabile il suo calcio di rigore con il cucchiaio in occasione della sfida contro il Ghana dei Mondiali 2010, che permise alla Celeste di approdare in semifinale.