Come ripagare l'affetto dei tifosi? Con birra e biglietti da 100 euro. Questa la curiosa iniziativa del presidente dell'Eintracht Peter Fischer, in occasione della trasferta della sua squadra in casa del Flora Tallin. Il numero uno del club di Francoforte, protagonista di una campagna acquisti da record sul fronte delle uscite, ha deciso di assecondare le richieste di alcuni ultrà tedeschi sugli spalti, anche per festeggiare il successo per 2-1

Eintracht, il siparietto tra il presidente Fischer e i tifosi in occasione della trasferta di Tallin

In occasione della sfida valida per il secondo turno preliminare di Europa League in casa del Flora Tallin, curioso siparietto sugli spalti per il presidente dell'Eintracht Francoforte. Peter Fischer si è avvicinato al settore occupato dai circa 1500 ultrà tedeschi che hanno deciso di seguire i propri beniamini in terra estone. Cori per il patron da parte dei sostenitori che gli hanno chiesto di "pagare il prossimo giro da bere", vedendolo arrivare con un bicchiere di birra in mano

Il presidente dell'Eintracht offre birra e un biglietto da 100 euro ai tifosi

Ecco allora che il presidentissimo prima ha ceduto ad un tifoso la sua birra e poi ha tirato fuori dalla tasca un biglietto da 100 euro, consegnando lo stesso ad un altro sostenitore. Il tutto per offrire una bevanda a tutto il settore ospiti, assecondando la simpatica richiesta. Applausi e feste per Fisher che sicuramente non ha problemi di liquidità ultimamente. Il numero uno dell'Eintracht Francoforte si è reso protagonista di una sessione di mercato da record, incassando la bellezza di 110 milioni di euro grazie alle cessioni dei due gioielli Jovic e Haller rispettivamente a Real Madrid e West Ham. E grazie al loro presidente i tifosi tedeschi hanno potuto celebrare a dovere il successo della loro squadra del cuore con il risultato di 2-1