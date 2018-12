Ecco Interspac Srl, società di economisti tifosi nerazzurri pronta a dare un aiuto a Suning

La società, fondata in estate, ha tra i soci anche Carlo Cottarelli, ex commissario per la revisione della spesa pubblica. L’obiettivo non è rilevare il 30% che oggi è ancora in mano di Thohir. Una risposta concreta contro le imposizioni del Fair Play, per proporsi come partner affidabile alla famiglia Zhang.