Grave lutto per Adrien Rabiot. E' morto il padre del calciatore che sta già vivendo un periodo difficile, essendo finito ai margini del Paris Saint Germain per la trattativa di calciomercato con il Barcellona. Michael Rabiot è deceduto dopo una lunga battaglia con una malattia neurologica che lo aveva colpito nel 2007. Solo due settimane fa la famiglia Rabiot era stata scossa dalla morte della nonna del calciatore

Chi era Michel Rabiot, papà di Adrien colpito nel 2007 da un ictus

La notizia della morte del papà di Adrien Rabiot Michel è diventata di dominio pubblico grazie alla stampa spagnola e in primis al Mundo Deportivo. A confermare il grave lutto ci ha pensato Le Parisien che avrebbe sentito fonti vicine alla famiglia. Una storia particolare quella del padre del centrocampista del Paris Saint Germain che nel 2007 era stato colpito da un ictus. Un problema neurologico che ha avuto gravi conseguenze su Michael Rabiot paralizzato e capace di comunicare solo attraverso il battito delle labbra. Lui e il figlio hanno comunicato solo attraverso lo sguardo e la mamma Veronique ha dovuto prendere le redini della famiglia, e gestire anche la procura del suo rampollo diventandone l'agente.

Adrien Rabiot e l'amichevole del 2011 sotto gli occhi di papà Michel

Quando Michel Rabiot fu colpito dall'ictus, Adrien era un dodicenne con le stigmate del predestinato per il calcio. Da allora il ragazzo è sempre rimasto vicino al papà in ogni modo. Splendida l'iniziativa del 2011, quando in occasione di una sfida tra l'under 19 del Psg in cui militava proprio Rabiot e i pari età dell'Auxerre. In panchina presente Michel Rabiot, ospedalizzato proprio ad Auxerre per vedere suo figlio nuovamente dal vivo. Una gran prestazione per il centrocampista, con tanto di doppietta e la speranza di crescere in fretta e vincere tutto nel mondo del calcio, anche per il papà