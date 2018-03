Il 17 marzo scorso ha spento 32 candeline sulla torta. Non è più un ragazzino Edin Dzeko, ma l'appeal di mercato a quanto pare è quello dei tempi migliori. Le doti tecniche e soprattutto l'esperienza internazionale maturata nel corso della sua carriera, hanno fatto gola a numerosi club nell'ultima sessione di trattative. Clamorosa quella con il Chelsea, che sembrava destinata a concludersi con la classica fumata bianca, e che invece si è rivelata un buco nell'acqua. Attenzione, perché oltre ai Blues un altro top club nel mercato di riparazione ha tentato l'assalto a Dzeko, e si tratta nientemeno che del Real Madrid.

Il retroscena di mercato dalla Spagna, il Real Madrid voleva Dzeko

A svelare tutto ci ha pensato la stampa iberica, e in particolare Marca. A gennaio oltre al Chelsea, anche il Real Madrid si sarebbe mosso per Edin Dzeko. Un interesse concreto quello per il bosniaco con Zidane pronto a rendere ancor più competitivo il suo reparto offensivo, in un momento della stagione non troppo brillante. Ecco allora il sondaggio con la Roma, con la proposta per il calciatore di un ruolo però non da titolare.

Perché il Real ha cercato di comprare l'attaccante della Roma

La società del presidente Perez ha individuato in Dzeko il profilo giusto per l'attacco di Zidane. Un bomber di caratura internazionale, esperto, da poter alternare alle "prime donne" Ronaldo, Bale e Benzema, con quest'ultimo ancora al centro di numerose critiche per il suo rendimento non esaltante. Inoltre il classe 1986 per caratteristiche tecniche è stato considerato un attaccante congeniale per il gioco delle merengues, capace di non "pestare i piedi" a sua maestà CR7. Nessuna indiscrezione sulle cifre, anche difficile pensare ad un affare fattibile a meno di 25 milioni di euro.

Dzeko, i motivi del no di mercato al Real Madrid

Questa prospettiva però non è stata gradita al giocatore. Dopo il no al Chelsea (anche alla luce delle richieste esose del bomber che avrebbe voluto un ingaggio di 8 milioni fino al 2021), ecco allora un altro rifiuto alle merengues. Dzeko è il perno dell'attacco della Roma, titolare inamovibile. Il prestigio di vestire la casacca del Real non attecchito sul ragazzo che in Spagna avrebbe sicuramente giocato meno rispetto a quanto accade e accadrà in giallorosso. Una scelta condivisibile per un ragazzo che nella fase finale della sua carriera vuole scendere in campo con continuità e provare a vincere qualcosa nella Capitale, in quella squadra che considera una famiglia.