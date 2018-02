Sembrava vicinissimo l'addio alla Roma di Edin Dzeko, destinazione Londra. Il Chelsea dopo aver raggiunto un accordo di massima con i giallorossi, secondo quanto riportato dai tabloid, si è scontrato con le richieste contrattuali del bosniaco che avrebbe richiesto un contratto da 6-8 milioni (in giallorosso ne percepisce 4) fino al 2021. Troppo per il Chelsea, soprattutto alla luce dell'età non giovanissima del bomber che a marzo compirà 32 anni. Alla fine dunque fumata nera per l'ex City che in un'intervista è tornato a parlare anche delle ultime voci di calciomercato.

La Roma è la mia famiglia, parola di Dzeko.

Ai microfoni del portale bosniaco "Klix.ba" proprio nel giorno successivo alla chiusura del mercato, Dzeko ha evidenziato il suo feeling con la Roma nonostante la trattativa di mercato con il Chelsea: "La Roma è la mia famiglia e sono felice di continuare a indossare questa maglia. Abbiamo davanti tante sfide e faremo il massimo per centrare i nostri obiettivi, sarà difficile, ma non ci arrenderemo".

La verità di Dzeko sulla trattativa di calciomercato tra Chelsea e Roma.

Impossibile non parlare dei Blues per un Dzeko che si è detto onorato dall'interesse del Chelsea ma felice di essere rimasto nella Capitale: "C'era una trattativa in corso, è tutto quello che posso dire sull'argomento. Sono davvero lusingato dall'interesse del Chelsea, un club che apprezzo e rispetto. Per il resto sono state dette tante falsità e anche alcune cose ridicole. Si è parlato tanto della mia partenza e invece sono ancora qui, felice di rimanere a Roma perché Roma è diventata la mia casa e una parte indelebile della mia vita".

L'attaccante e il feeling con la Roma.

Una vera e propria dichiarazione d'amore per la Roma ad allontanare le voci di mercato dei giorni scorsi: "Sin dal primo giorno a Roma sono stato benvoluto e a questa città mi legano alcuni dei momenti più felici della mia vita: qui sono diventato padre per la prima volta, qui sono nati i miei figli, Roma fa parte della mia vita e lo sarà per sempre".

Il momento no della Roma secondo Dzeko.

Una battuta inevitabile anche sul momento della Roma, tutt'altro che positivo e sulla necessità di ritrovare anche a livello individuale lo smalto della scorsa stagione: "E' frustrante non aver vinto nessuna delle ultime sette partite, in alcune non abbiamo avuto abbastanza fortuna, ma credo che abbiamo la forza e la qualità per uscire da questa crisi. Stiamo tutti lavorando sodo per ottenere al più presto di nuovo dei risultati, è dura ma sono convinto che ne usciremo. Meno gol della scorsa stagione? Ma sono più concentrato sulla squadra che sui miei obiettivi personali. Si vince insieme e si perde insieme".