Fallita la qualificazione al Mondiale russo, la Bosnia del commissario tecnico Robert Prosinecki riparte dalle amichevoli contro Montenegro e Corea del Sud. Due partite che serviranno al selezionatore per capire su chi poter contare per il prossimo futuro della nazionale di Edin Dzeko. Il trentaduenne di Sarajevo, insieme allo juventino Miralem Pjanic, è ovviamente uno degli intoccabili delle selezione bosniaca. Un "ruolo" che la punta bosniaca reciterà anche nella Roma della prossima stagione.

Intervistato in patria da "Face Tv", Dzeko ha parlato anche del suo futuro visto che spesso saltano fuori voci relative ad un suo possibile addio ai giallorossi: "In questi giorni sarò impegnato con la nazionale bosniaca e successivamente vedremo quello che succederà – ha spiegato l'attaccante – Ho altri due anni di contratto, quindi bisogna chiedere anche alla Roma. Comunque in Italia sto molto bene".

Il vecchio flirt con il Milan

Durante la chiacchierata con l'emittente televisiva bosniaca, il giocatore di Eusebio Di Francesco è tornato sulle vicende di mercato dello scorso gennaio e ha anche rivelato di essere stato molto vicino ad un'altra squadra italiana: "Dopo essere stato al Manchester City, non ero pronto a trasferirmi al Chelsea, così ho deciso di restare alla Roma. E' stato un periodo molto complicato dove come sempre sono state tirate in ballo molte notizie false. Tante cose mi sono passate per la testa, non ero sicuro di niente in quel frangente".

"Quando giocavo con la maglia dello Zeljeznicar il mio sogno era quello di giocare nel Milan – ha concluso Edin Dzeko – Dopo aver vinto il titolo con il Wolfsburg sono stato molto vicino ai rossoneri, ma la squadra tedesca non mi ha voluto far partire. Per fortuna la mia carriera è comunque andata bene ed in questo momento sono molto contento a Roma".