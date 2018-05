La semifinale di Champions League non ha dato solo lustro al club giallorosso e non ha ridato solo straordinarie emozioni a tutto l’ambiente, ma ha dato anche un grande slancio economico alla società del presidente Pallotta, che adesso si ritrova con 100 milioni di euro in più. Monchi non ha più l’esigenza di cedere giocatori sul mercato, la società si ritrova più solida e adesso con grande fiducia può guardare al futuro e alla campagna acquisti.

I ricavi prodotti dal raggiungimento della semifinale di Champions sono eccezionali. I risultati sul campo, secondo i dati de ‘Il Sole 24 Ore’, hanno portato nelle casse del club 38,2 milioni di euro. La partecipazione alla fase a gironi avevano garantito già 12,7 milioni di euro, a cui se ne sono aggiunti 5,5 per il superamento del turno come leader del gruppo (davanti a Roma e Atletico). Gli ulteriori passaggi di turno contro Shakhtar e Barcellona hanno regalato quasi altri 14 milioni (complessivi). Sommando ai premi Champions gli incassi del botteghino si arriva fino a 55 milioni di euro, a cui bisogna aggiungerne ulteriori 45 milioni per la stagione. Insomma 100 milioni tondi.

Il tesoretto Champions dà serenità economica alla Roma, che non sarà costretta più a cedere giocatori a causa del Fair Play Finanziario, come ha fatto con Salah lo scorso anno, ceduto per 42 milioni al Liverpool. Monchi che in più di un’occasione aveva ricordato che l’egiziano era stato ‘svenduto’ per esigenze del Fair Play Finanziario adesso avrà le mani libere e non avrà da rispettare ulteriori obblighi. Il dirigente spagnolo è già pronto al primo colpo di mercato, perché sta per chiudere con la Dinamo Zagabria per il talentuoso centrocampista Ante Coric, valutato 7 milioni di euro. Di Francesco ha dato l’ok e la trattativa per questo giocatore che ha grande tecnica ed è molto abile nell’inserimento potrebbe chiudersi molto presto.