La Juventus è stata eliminata nei quarti di finale di Coppa Italia, l’Atalanta si è imposta con un secco 3-0. I bianconeri così hanno abdicato dopo aver vinto per quattro volte consecutive, record assoluto per la manifestazione. I bergamaschi hanno meritato il successo, la presentazione della Juventus è stata insufficiente, le critiche non sono mancate, anche se alcune sono state eccessive, considerato che questa è stata la prima sconfitta ‘italiana’ dei bianconeri in stagione. Uno dei più deludenti è stato Paulo Dybala, che vuole già voltare pagina.

Il tweet di Dybala dopo Atalanta-Juve di Coppa Italia

L’attaccante argentino, che è stato uno dei peggiori a Bergamo, su Twitter ha postato una sua foto, bella in bianco e nero, in cui lo si vede con il pallone sotto il braccio, come se stesse andando a battere il calcio d’inizio, e a corredo ha scritto: “Quando sei abituato a vincere, perdere fa male. Rialziamoci e reagiamo assieme”.

La deludente annata di Dybala

Il numero 10 juventino è il calciatore che ha più risentito dell’arrivo di Cristiano Ronaldo. Allegri gli ha cambiato ruolo, la porta l’ha vista pochissimo, appena due gol segnati in campionato, pochissimi considerato il suo valore e soprattutto il ruolo, cinque invece i centri in Champions League.

Serve il miglior Dybala in Champions

La Juventus adesso sarà impegnata su due fronti, il campionato è in cassaforte, undici i punti di vantaggio sul Napoli, un’enormità dopo ventuno giornate. L’obiettivo è la Champions League, prima di sfidare l’Atletico Madrid del ‘Cholo’ la Juve affronterà il Parma e il Frosinone. Al Wanda Metropolitano Allegri ha bisogno del miglior Dybala, che in questa stagione gli stimoli giusti li ha avuti in Champios, dove ha disputato le partite migliori, cinque i gol in sei partite (tre allo Young Boys in una sola partita).