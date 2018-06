Atteso dall'esordio mondiale con la sua Argentina, Paulo Dybala è stato il protagonista assoluto dell'intervista che Antonella Cavalieri ha concesso al settimanale "Chi". La love story tra il campione della Juventus e la bella top model argentina, ha infatti riempito le pagine di molti giornali di gossip. Un amore particolarmente complicato, che l'avvenente ventitreenne ha così raccontato: "Più Paulo diventava famoso, più si allontanava da me. Mi sono trasferita per amor suo dall'Argentina, senza conoscere nessuno, ma è stato un incubo".

L'ex fidanzata del numero dieci della Juventus, che durante il periodo di crisi della "Joya" ha sempre negato di essere la principale causa, ha anche parlato delle attenzioni che Dybala riceveva dalle altre donne: "La popolarità e le ragazze che gli facevano il filo hanno rovinato la nostra storia – ha continuato – Lui ha sempre negato di avere altre storie, ma a un certo punto ho smesso di credergli, mi sono tolta le fette di prosciutto dagli occhi, ho fatto la valigia e me ne sono andata".

Antonella come Belen e Wanda

Ora che la storia d'amore pare essere definitivamente archiviata, con Dybala che avrebbe frequentato nelle ultime settimane Ginevra Lambruschi (mezzo mln di follower e già fidanzata di Niccolò Bettarini, figlio della Ventura e dell’ex giocatore della Samp), la bella Antonella Cavalieri ha comunque fatto una scelta importante: "Ho deciso di restare in Italia e di giocarmi le mie carte qui: mi piacerebbe lavorare in tv. Questo Paese ha già portato fortuna ad altre mie connazionali come Belen Rodriguez e Wanda Nara, magari succede anche a me".

L'intervista della top model argentina è arrivata a pochi giorni dalla prima partita in Russia dell'Argentina di Jorge Sampaoli: commissario tecnico finito sulle prime pagine dei giornali per un presunto caso di stupro. Contro l'Islanda il ct della Seleccion potrebbe anche decidere di partire con Dybala titolare: una scelta che permetterebbe al giocatore della Juventus di non pensare alle parole della sua ex fidanzata.