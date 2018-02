Finalmente Gabigol è tornato a sorridere su un campo di calcio. Dopo i tanti musi lunghi e le altrettante delusioni tra Inter e Benfica, il bomber brasiliano ha ritrovato la forma migliore e l'allegria in patria. Dopo il suo ritorno in prestito al Santos il classe 1996, ancora di proprietà dei nerazzurri, ha segnato due gol in altrettante partite: dopo la rete contro il Ferroviaria, all'esordio della sua seconda esperienza in bianconero, ecco il bis nella sfida con il Sao Caetano.

Gabigol, due partite e due gol dopo il ritorno al Santos.

Tornato in Brasile nell'ultima finestra di calciomercato dopo il flop al Benfica, Gabigol sembra essersi ritrovato al Santos. Nella squadra in cui si è fatto conoscere sul palcoscenico calcistico internazionale, l'attaccante si è reintegrato benissimo: prima la rete al Ferroviaria, e poi alla seconda uscita consecutiva quella al Sao Caetano, nella sfida valida per il Campionato Paulista. Dopo aver controllato la sfera, con un bel movimento Gabigol ha disorientato due avversari e con un diagonale preciso ha beffato il portiere avversario.

in foto: Foto Twitter (@gabigol)

Un desiderio non cambia nulla. Una decisione cambia tutto. La rivincita di Gabigol.

Festa grande dunque per Gabigol che ha festeggiato la rete baciando il terreno di gioco prima di ricevere l'abbraccio complessivo della squadra. Subito dopo la partita poi è arrivata la celebrazione social del ragazzo che oltre a postare le immagini della vittoria, ha scritto parole significative: "Un desiderio non cambia nulla. Una decisione cambia tutto". Un riferimento probabilmente alla sua scelta di tornare a vestire la maglia del Santos, rivelatasi per ora fortunata.

Il vero Gabigol si è visto solo in Brasile.

Una rondine non fa certo primavera, ma i segnali dati da Gabigol dopo il ritorno in patria sono positivi. Bisogna dire che il giocatore ha avuto vita facile contro due difese tutt'altro che impenetrabili, però le reti non possono che rappresentare un'iniezione di fiducia. Sorride anche l'Inter che per lui ha versato 30 milioni di euro, e che magari in futuro potrà pensare a cedere il suo cartellino a cifre comunque importanti. Quello che è certo è che quello visto in Brasile, per volontà e movimenti sembra il vero Gabigol, quello che aveva incantato prima del flop in nerazzurro. Saudade e difficoltà d'ambientamento hanno senza dubbio influito sulle sue prestazioni, e ora bisognerà capire se in futuro ci potrà essere il modo di riscattarsi in Europa oppure no.