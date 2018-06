In quel maledetto 8 luglio 2017 Abdelhak Nouri giovane stella dell'Ajax si accasciò al suolo nel corso dell'amichevole contro il Werder Brema. Un infarto per il classe 1997 che ha riportato quelli che poi sono stati definiti come "danni cerebrali gravi e permanenti" dalla società olandese. A quasi un anno di distanza, dopo che la famiglia dell'ormai ex calciatore ha citato in giudizio i lancieri per le prime cure mediche considerate non all'altezza della situazione, arriva la svolta shock. L'Ajax si è assunto la responsabilità per quanto accaduto dopo il malore accusato da Nouri e per i danni riportati dal ragazzo.

Dramma Nouri, l'Ajax si assume la responsabilità per i danni riportati dal giocatore

In una conferenza stampa, la grande gloria olandese nonché attuale General Manager dell'Ajax Edwin Van der Sar ha rivelato che il primo trattamento medico riservato a Nouri subito dopo il malore accusato sul terreno di gioco di Innsbruck nell'amichevole contro il Werder è stato "inadeguato". A sorpresa dunque il club si è assunto la responsabilità per l'accaduto: "Riconosciamo la nostra responsabilità per le conseguenze dell’episodio. A lungo siamo stati convinti che Abdelhak abbia ricevuto le migliori cure possibili in campo subito dopo il malore. Non è così. Andava utilizzato prima un defibrillatore. Non è certo, ma probabilmente non sarebbe andata in questo modo".

Cosa è accaduto a Nouri, che danni ha riportato il giocatore

A quanto pare dunque i soccorsi dello staff medico dell'Ajax a Nouri non furono all'altezza della situazione. Aritmia cardiaca improvvisa per il giocatore, immediatamente sottoposto alle cure in campo. Cure che però si sono rivelate non utili. Se infatti il cuore non ha riportato danni gravi, il cervello del ragazzo ha subito conseguenze irreparabili e le condizioni del giocatore non sono cambiate da allora anche se Abdelhak ha iniziato a respirare da solo senza assistenza.

L'Ajax sotto shock per le condizioni di Nouri, le scuse alla famiglia

Edwin Van der Sar ha rivelato pubblicamente che il club è letteralmente "sotto shock" per l'accaduto. Inevitabili le scuse nei confronti della famiglia di Nouri "per il tempo necessario a raggiungere questa conclusione. Dobbiamo fare ciò che è necessario per soddisfare la responsabilità che abbiamo come club, ma anche come esseri umani". Parole che sicuramente non basteranno a placare la rabbia dei parenti di Nouri intenzionati ad andare fino in fondo, per punire i responsabili in Tribunale.