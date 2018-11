Federico Chiesa lascerà o meno la Fiorentina nella prossima estate? Quali sono le squadre pronte ad acquistare l'attaccante viola che potrebbe scatenare una vera e propria asta di calciomercato? Sono tanti i club interessati al figlio d'arte che anche in questo avvio di stagione si sta confermando un potenziale campione, conquistando anche con continuità la maglia da titolare nella nuova Nazionale di Roberto Mancini.

Le doti di Federico Chiesa, uomo mercato della Fiorentina

Più passa il tempo e più Federico Chiesa si conferma uno dei prospetti più interessanti del calcio italiano. Dopo l'exploit della scorsa stagione, il classe 1997 già perno della giovane Fiorentina di Pioli ha messo a referto due gol e cinque assist. Qualità, quantità, fisicità, piglio da veterano, testa sulle spalle, grandissima umiltà e riservatezza, e quel non mollare mai che ha già stregato la tifoseria toscana. Doti che ha confermato anche in azzurro, con il Ct Mancini che lo ha schierato titolare nelle ultime due gare di Nations League dimostrando di volerne fare uno dei punti di forza della nuova Nazionale.

Quale sarà il futuro di Federico Chiesa

Ecco allora che ancora una volta Federico Chiesa si conferma uno dei più prestigiosi uomini-mercato della Serie A. Ma quale potrebbe essere il futuro del figlio dell'ex bomber Enrico? Tutto potrebbe dipendere in primis dal futuro della Fiorentina: se la squadra di Pioli dovesse riuscire a strappare la qualificazione all'Europa League, allora potrebbe non essere da escludere una sua permanenza a Firenze. Il ragazzo tifoso della Viola, non avrebbe nessun problema a restare nel capoluogo toscano, con il club che potrebbe dal canto suo rinnovargli nuovamente il contratto (attualmente scade nel 2022), con un ritocco dell'ingaggio (al momento incassa 2 milioni di euro all'anno). In caso contrario o di fronte ad offerte shock, Federico Chiesa potrebbe partire.

in foto: Foto Sofascore.com

Dove giocherà Federico Chiesa. Juventus, Inter e Napoli interessate

Quali squadre sono interessate a Federico Chiesa sul calciomercato? In Serie A i club che hanno messo nel mirino il duttile attaccante della Fiorentina sono i soliti noti. In primis ecco la Juventus che ha ritrovato il feeling con la dirigenza viola come confermato dagli affari Bernardeschi-Pjaca. Proprio in occasione dell'operazione legata al croato, i bianconeri potrebbero aver strappato un'opzione anche sul futuro di Chiesa. Attenzione anche all'Inter, che non ha mai nascosto il gradimento per il ragazzo e con il nuovo uomo mercato Marotta potrebbe avere a disposizione nuovi jolly da giocare. E il Napoli? Gli azzurri si sono mossi concretamente per Federico Chiesa, con De Laurentiis che ha rivelato del no della Fiorentina ad un'offerta di 50 milioni di euro. I partenopei restano dunque alla finestra.

Le piste di calciomercato straniere, Sarri e Guardiola metto Chiesa nel mirino

Attenzione però anche alle piste di mercato che portano all'estero. Nei mesi scorsi abbiamo raccontato dell'interesse del Chelsea per Federico Chiesa, con Maurizio Sarri che dopo aver visto dal vivo, in campo da avversario, il classe 1997, vorrebbe avere la possibilità di allenarlo in Blues. In Premier però c'è anche Pep Guardiola, sempre attento alla possibilità di allenare e plasmare giovani talenti per il suo Manchester City.