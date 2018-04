Una vittoria che vale mezzo scudetto. La Juventus batte 3-0 la Sampdoria e si porta a +6 sul Napoli a sei giornate dal termine avvicinando sensibilmente quello che sarebbe il settimo scudetto consecutivo per la compagine bianconera. A segno all'Allianz Stadium Mandzukic, Howedes e Khedira, ma il grande protagonista di giornata è Douglas Costa, entrato dalla panchina al posto dell'infortunato Pjanic, autore dei tre assist vincenti che hanno permesso ai compagni di scrivere il proprio nome sul tabellino dei marcatori. Detto ciò, andiamo a vedere dunque nel dettaglio quali sono stati i migliori e i peggiori calciatori della sfida dell'Allianz Stadium tra la Juventus di Massimiliano Allegri e la Sampdoria di Marco Giampaolo.

Top, chi può sorridere

Douglas Costa: un minuto per accendere la Juve

Allegri gli concede un turno di riposo dopo la grande prestazione offerta mercoledì nello sfortunato ritorno di Champions League in casa del Real Madrid, ma l'infortunio di Miralem Pjanic e le difficoltà in fase offensiva della sua Juventus, convincono il tecnico livornese a mandarlo in campo al posto del bosniaco all 44′ del primo tempo. E Douglas Costa si fa trovare subito pronto: passa un solo minuto ed è lui a spingere sulla corsia sinistra e servire a Mario Mandzukic il pallone dell'1-0 che sblocca l'equilibrio dell'Allianz Stadium. Nella ripresa sono sempre i suoi strappi palla al piede a fare la differenza: ogni qualvolta riesce ad involarsi mette in apprensione la difesa doriana creando numerosi pericoli sia quando si mette in proprio che quando serve i compagni dentro l'area di rigore blucerchiata (come in occasione del secondo assist vincente di giornata per il primo gol italiano di Benedikt Howedes e del terzo regalato invece a Sami Khedira autore del 3-0).

in foto: I numeri di Douglas Costa nel match contro la Sampdoria (fonte SofaScore)

Mandzukic: un gol che vale mezzo scudetto

Dopo la doppietta che aveva acceso le speranze di rimonta bianconera al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid, Mario Mandzukic si conferma l'attaccante più in forma tra quelli a disposizione di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese lo preferisce a Gonzalo Higuain riportandolo nel ruolo di centravanti e il croato si fa trovare ancora una volta pronto ribadendo in rete un preciso traversone del solito Douglas Costa battendo Viviano e sbloccando una gara in cui i padroni di casa faticavano a creare evidenti occasioni da gol. Una marcatura (la decima stagionale) che sembra spingere la Juve verso quello che sarebbe il settimo scudetto consecutivo.

Howedes si presenta con gol quando più conta

Nella vittoria che potrebbe risultare decisiva nella conquista del settimo scudetto consecutivo, il protagonista a sorpresa è Benedikt Howedes. Il tedesco, fino ad oggi oggetto misterioso per i tifosi bianconeri, alla seconda apparizione in maglia Juventus, non solo offre una buona prestazione in fase difensiva disimpegnandosi ottimamente nel ruolo di terzino destro o all'evenienza terzo centrale difensivo (alla Barzagli insomma), ma riesce addirittura a trovare la sua prima rete con la Vecchia Signora siglando il gol del 2-0 che regala ai suoi un più tranquillo finale di match e un significativo passo in avanti verso la conquista dello scudetto.

Flop, cosa dimenticare e in fretta

Ferrari disattento

Se nella gara d'andata è stato uno dei grandi protagonisti del successo blucerchiato siglando la terza rete doriana in quella che ad oggi è l'ultima sconfitta subita in campionato dalla Juventus, nel match odierno Gianmarco Ferrari non si ripete, anzi: è il centrale difensivo ex Crotone infatti a perdersi Mandzukic in area lasciandolo libero di concludere a colpo sicuro a pochi passi da Viviano.

Sala: quanta sofferenza con Douglas Costa

Con l'ingresso in campo di Douglas Costa comincia la giornata no di Jacopo Sala. Il terzino destro di Marco Giampaolo non riesce a contenere la grande velocità e il grande dinamismo del brasiliano andando in sofferenza tutte le volte in cui l'ex Bayern Monaco lo punta palla al piede. Di conseguenza anche la sua spinta offensiva fin lì discreta si affievolisce con il passare dei minuti in virtù del fatto che l'esterno verdeoro lo costringe a preoccuparsi maggiormente della fase difensiva. Rischia anche di "regalare" un calcio di rigore alla Juventus toccando il pallone con il braccio su tentativo di sombrero di Mandzukic (per sua fortuna sia l'arbitro che il Var lo giudicano involontario).

in foto: Le heatmap di Douglas Costa (a sinistra) e Jacopo Sala a confronto (fonte WhoScored)

Barreto sottotono

Non una grande giornata per l'esperto centrocampista doriano Edgar Barreto. Il paraguayano appare sempre in affanno non riuscendo a fornire il solito contributo in termini di quantità e palloni recuperati. Anche per lui l'ingresso di Douglas Costa è devastante: dal suo lato il brasiliano fa il bello e cattivo tempo con l'ex Atalanta che non può far altro che rincorrerlo invano.