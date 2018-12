Nonostante il Torino di Walter Mazzarri sia atteso dalla trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo, tra i tifosi granata si continua a parlare del derby appena perso e delle polemiche nate per i presunti torti arbitrali. Oltre alla discussione legata al Var e all'arbitro della sfida con la Juventus, tiene però banco anche il caso Soriano. Arrivato nella scorsa estate dal Villarreal, il centrocampista è stato infatti il protagonista di una "scivolata social" che ha mandato su tutte le furie il popolo granata.

A poche ore dalla vittoria e dai festeggiamenti di Cristiano Ronaldo e compagni, Soriano è stato ripreso duramente dai tifosi per un "mi piace" messo ad una foto pubblicata da CR7 su Instagram. Una scelta che ha costretto il giocatore a parlare pubblicamente alla tifoseria torinista: "Chiedo scusa a tutti per aver messo un like ad una foto per errore (dovuta alla velocità nello scorrere le pagine) – ha scritto sul suo profilo Instagram – Non voleva essere una provocazione, è stato solo uno sbaglio!!! Scusate e Forza Toro".

🙏💪🐂… A post shared by Soriano Roberto🇮🇹 (@sorianoroberto20) on Dec 16, 2018 at 11:02am PST

L'irritazione di Cairo

Caso chiuso? Non ancora, perché qualcuno ha segnalato anche un altro "like" galeotto di Soriano: questa volta ad un post di Paulo Dybala, nel quale l'argentino è ritratto negli spogliatoi intento a festeggiare insieme a Matuidi la vittoria nella stracittadina piemontese. Di fronte a questo nuovo indizio social, non solo la tifoseria non si è calmata ma anche la società di Urbano Cairo ha deciso di intervenire.

Come riportato da fonti vicine al club granata, la dirigenza sarebbe infatti entrata nell'ottica di punire Soriano per i suoi "errori" su Instagram. Ancora scossa dalle polemiche post derby, la società di Cairo starebbe infatti pensando ad una multa da rifilare al centrocampista di Mazzarri: una sanzione che dovrebbe mettere fine ad una vicenda davvero poco elegante.