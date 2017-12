"Brucia da morire non poter giocare derby. Con testa e cuore lotterò con voi". Gianluigi Donnarumma salta il derby di Coppa Italia contro l'Inter per un leggero infortunio. Una contrattura muscolare alla coscia sinistra lo ha costretto al forfait suo malgrado. Nella sfida dei quarti di finale tra i pali ci sarà Storari mentre il giovane Soncin della Primavera si accomoderà in panchina.

A Gigio toccherà il ruolo di spettatore in una gara che può essere cruciale per la stagione. Perché il derby ha sempre un sapore speciale. Perché cullare il sogno di vincere la Tim Cup e sollevare un trofeo non è poi così impossibile. Perché serve invertire questo (maledetto) trend negativo che sembra essersi impossessato dei rossoneri. Perché a San Siro, dinanzi a cinquantamila spettatori, non puoi permetterti di fare una brutta figura.

Brucia da morire, scrive su Instagram il portiere che manifesta così rabbia e al tempo stesso delusione per non essere del match, figurare nella formazione titolare che proverà a mettere i bastoni tra le ruote alla squadra di Spalletti, che proverà a togliersi gli schiaffi da faccia – come si dice in gergo -, che tenterà di scacciare paure e polemiche.

"Forza ragazzi, con la testa e con il cuore lotterò insieme a voi", ha aggiunto l'estremo difensore a corredo di una foto in cui festeggia una vittoria a San Siro assieme ai compagni. Conta solo questo adesso, la compattezza del gruppo. Al diavolo le chiacchiere di mercato e i sospetti di manovre dietro le quinte. Nonostante l'infortunio, per testimoniare la propria vicinanza al gruppo, Donnarumma ha scelto di restare in ritiro a Milanello, dove la squadra ha ricevuto la visita del presidente Li Yonghong. Poi il portiere è salito a bordo del pullman per recarsi allo stadio assieme alla squadra.