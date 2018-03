Lunedì sera, nel Monday Night del Girone B della Serie C, il Bassano, terzo in classifica, ospiterà il Padova, capolista. Il derby è sentito e la posizione delle due squadre rende ancora più importante il confronto. Hanno un motivo in più i tifosi del Bassano per sperare nel successo perché Buba Diop ha promesso che in casa di vittoria offrirà a tutti i tifosi uno spritz.

Diop offre lo Spritz

Alcuni calciatori del Bassano, nella giornata di venerdì, hanno fatto visita all’Istituto Tecnico Einaudi. Agli studenti hanno raccontato tante sfaccettature del loro lavoro. Il preparatore atletico Dal Monte ha spiegato nel dettaglio ciò che fanno i calciatori, ha parlato degli allenamenti, dei ritiri e delle rinunce. Mentre capitan Bizzotto ha raccontato delle tante rinunce, ha parlato del divieto assoluto di dolci e ha detto che lo spirtz è permesso solo nel giorno libero, di norma il lunedì e chiudendo il suo discorso, scherzando, ha detto, rivolgendosi alla platea: “Lunedì sera se venite con il Padova e si vince dopo brindiamo tutti assieme. Offre Buba Diop”. Il giocatore giallorosso ha sorriso, ha annuito con la testa, assecondando di fatto il suo capitano, e si è preso anche tanti applausi. E se il Bassano otterrà il successo è certo che ci sarà una grande festa, a base di spritz.

Buda Diop come Jorgensen dell’Huddersfield

Buda Diop, che in Italia è arrivato nel 2011, quando era appena diciottenne è un calciatore di proprietà del Torino, che lo ha mandato in prestito alla Juve Sabia, al Crotone, alla Ternana, al Matera, al Lecce, alla Viterbese, al Modena e adesso lo ha ceduto al Bassano, con cui ha realizzato già 6 gol in campionato. Diop nel caso pagasse da bere ai tifosi del Bassano emulerebbe il difensore dell’Huddersfield, ‘Zanka’ Jorgensen, che ha offerto una birra a tutti i tifosi che seguirono l’Huddersfield nella trasferta di Southampton, in programma due giorni prima di Natale.