La Roma a San Siro proverà a riscattare la sconfitta dell'Olimpico nel match di andata. Un compito arduo ma non impossibile visto che i giallorossi stanno giocando alla pari dei nerazzurri di Spalletti, ultimamente ridimensionati nei risultati. E in aiuto a Di Francesco sembra essere arrivato anche un particolare portafortuna: l'assenza di Diego Perotti tra i convocati. L'argentino, infatti, è infortunato e salterà la trasferta milanese ma per i giallorossi potrebbe essere un segnale positivo: ogni volta che manca lui, la Roma vince.

Contro l'Inter, Perotti out.

Da due stagioni puntualmente avviene questo: Perotti non c'è e la Roma vince. A San Siro non ci sarà, dunque è possibile che questo potrebbe ancora accadere a discapito dell‘Inter dell'ex Spalletti. Anche nella passata stagione Perotti è rimasto fuori in campionato – non convocato perché infortunato o panchina – in 6 occasioni e la Roma ha sempre vinto.

Due anni di successi senza Perotti.

L'anno scorso, con Spalletti in panchina e Perotti fuori dal campo arrivò il 4-0 con il Crotone, poi il poker per 4-1 con il Palermo, il 1-3 sul campo del Sassuolo, 0-1 a Udine, 4-0 con la Fiorentina e 0-3 a Palermo. In questa stagione le cose non sembrano essere cambiate. Perotti era in panchina nella gara della quarta giornata vinta col poker secco per 4-0 con il Verona e ha saltato per infortunio la trasferta di San Siro con il Milan (0-2) e la gara interna vinta 3-1 contro la Spal.

Nove gare, nove vittorie.

Il totale nelle 9 gare senza Diego Perotti è di 27 reti segnate e solo 3 subite. E c'è un filotto nei risultati: 9 gare e 9 vittorie. L'assenza dell'esterno argentino arrivato dal Genoa rimane pesante ma questi numeri possono infondere un po' di fiducia a Di Francesco e ai suoi uomini alla vigilia di un match molto importante sotto il profilo psicologico. Un successo a Milano contro l'Inter rilancerebbe sicuramente le ambizioni giallorosse.