Il ‘Principe' Diego Milito ha portato l'Inter sul tetto d'Europa e del mondo a suon di gol in un magico e indimenticabile 2010. Il suo erede in una discendenza tutta argentina doveva essere Mauro Icardi. In buona parte è stato sì Maurito l'erede del ‘Principe', ma di trofei l'Inter in questi anni non ne ha vinti. Adesso l'ex capitano è esiliato, fuori dal progetto di Conte in attesa di una sistemazione altrove, anche se all'orizzonte non si vede nulla. Milito ha parlato di Icardi: "L'Inter ha già detto che Icardi non rientra più nel progetto e questo mi fa male perché lo conosco".

Diego Milito e le parole su Icardi

L'ex calciatore, che da qualche tempo è il direttore dell'area tecnica del Racing Avellaneda, in un'intervista rilasciata a Fox Sports Radio ha parlato della particolare situazione di Icardi e si è schierato dalla parte del giocatore, anche se ha detto che dev'esserci rispetto da entrambe le parti, soprattutto al momento della separazione:

Icardi è arrivato all'Inter quando me ne sono andato, mi fa male sentire che possa andar via in questo modo, senza essere preso in considerazione. Non è il modo giusto: i giocatori importanti devono lasciarsi bene con i club, devono lasciarsi con rispetto. Questa è la cosa che mi preme di più. Io in futuro di nuovo all'Inter? In questo momento non guardo oltre, sto bene qui e voglio continuare.

Icardi, il suo futuro e l'attacco dell'Inter

Maurito è stato messo alla porta, ma ancora non è andato via, nonostante le parole dette da Marotta, Conte e dal presidente Zhang. L'attaccante piace alla Juventus e potrebbe diventare juventino tra qualche settimana, magari lo sarà dopo che l'Inter avrà completato il reparto offensivo con gli acquisti di Dzeko, che vuole lasciare la Roma, e soprattutto Lukaku, che ora sembra davvero a un passo dai nerazzurri, che sono pronti a sborsare 80 milioni di euro.