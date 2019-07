Diego Armando Maradona è finito sotto i ferri. L'argentino si è sottoposto all'intervento chirurgico al ginocchio destro, necessario per curare la grave forma di sinovite accusata negli ultimi mesi. Fortunatamente tutto è andato per il meglio per il Pibe al quale è stata impiantata una protesi. Maradona dopo la convalescenza potrà iniziare il percorso di recupero, e quando avrà recuperato la forma migliore sarà costretto a sottoporsi ad una nuova operazione per risolvere i problemi alla spalla sinistra.

Diego Armando Maradona si è operato al ginocchio

Diego Armando Maradona si è sottoposto al primo dei due interventi chirurgici programmati nelle scorse settimane. L'ex numero 10 del Napoli è stato operato al ginocchio destro, a causa di una sinovite acuta (una malattia infiammatoria della membrana sinoviale, che può estendersi anche alle cartilagini e ai tendini compromettendo anche la normale deambulazione), resa ancor più fastidiosa dall'artrosi. Al Pibe è stata impiantata una protesi per permettergli di recuperare la mobilità persa. A fare il punto sulle sue condizioni di salute ci ha pensato Daniel Lopez Maradona, il nipote della grande gloria argentina e suo collaboratore tecnico sulla panchina dei Dorados. Quest'ultimo ai microfoni della versione messicana di "As" ha dichiarato: "E' andato tutto bene, ora dovrà cominciare la riabilitazione".

Maradona, dopo l'intervento al ginocchio nuova operazione alla spalla

Tutto come previsto dunque per Diego Armando Maradona che era stato costretto a dimettersi dai Dorados di Sinaloa proprio a causa dei problemi di salute. L'argentino infatti oltre ai guai al ginocchio ha dovuto fare i conti nell'ultimo periodo con un fastidio alla spalla. A tal proposito una volta recuperato dall'intervento al ginocchio, El Diez sarà costretto a finire nuovamente sotto i ferri per la spalla sinistra. Niente di grave dunque per Dieguito che è finito al centro anche di voci relative ad un principio di Alzheimer in Sudamerica. In questo caso è stato lo stesso campione a smentire il tutto, sui social con un perentorio messaggio in cui ha affermato "Non sto morendo". La speranza è che Maradona recuperi in fretta la migliore condizione fisica e torni al più presto in panchina.