Amadou Diawara è pronto a prendersi la Roma. Prima conferenza stampa da giocatore giallorosso per il centrocampista arrivato in questa sessione di mercato dal Napoli per 21 milioni di euro. Idee chiarissime per il guineano che ha parlato anche degli obiettivi della squadra di Paulo Fonseca, che dovrà fare il possibile per qualificarsi almeno alla prossima Champions. Grande motivazione e disponibilità dunque Diawara che ha dichiarato di non essere arrivato prima alla Roma "per volontà di Dio".

Amadou Diawara, prima conferenza stampa alla Roma

Prima conferenza stampa da giocatore della Roma per Amadou Diawara. Il classe 1997 arrivato dal Napoli è apparso molto convinto della scelta di approdare in giallorosso. La speranza è quella di giocare con più continuità in una squadra che può togliersi delle belle soddisfazioni. Ecco come il giocatore guineano ha parlato del suo trasferimento: "Sono molto motivato, consapevole di essere venuto in una grande squadra. Penso di dare tutto per aiutare la Roma ad arrivare dove merita, non sono arrivato prima perché era la volontà di Dio"

Diawara e gli obiettivi della Roma, minimo la Champions

Il neoacquisto della Roma ha parlato anche degli obiettivi della nuova Roma di Fonseca. La priorità è quella di tornare in Champions, e arrivare magari fino in fondo all'Europa League. Diawara sono si pone limiti: "Una squadra come la Roma deve andare in Champions League, questo è poco ma è sicuro. Dobbiamo andare minimo in Champions. Possiamo fare una grande stagione". Quale sarà il ruolo in campo di Diawara nella Roma? Il calciatore ex Napoli vuole mettersi a totale disposizione di mister Fonseca: "L'importante è fare quello che chiede l'allenatore e aiutare la squadra. Sono abituato a giocare nel centrocampo a tre". E Diawara già scalpita come dimostra il fatto di essere tornato prima dalle vacanze dopo l'avventura in Coppa d'Africa: "Io sto molto bene, penso di riuscire a stare al meglio già per l'allenamento di oggi"