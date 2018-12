La nuova Argentina dei giovani ha convinto tutti in patria. Mentre ci s'interroga sul futuro del traghettatore Scaloni, che potrebbe anche essere confermato dai vertici federali dell'Albiceleste, uno dei senatori argentini, ovvero Angel Di Maria ha risposto per le rime a Mauro Icardi. Quest'ultimo dopo l'ultima vittoria contro il Messico, in cui ha trovato il primo gol con la nazionale, ha evidenziato le differenze tra il presente e il passato dell'Argentina, sottolineando la mancata compattezza del gruppo protagonista del flop ai Mondiali. Parole che non corrispondono al vero per Angel Di Maria.

Icardi e le critiche alla vecchia Argentina

In occasione dell'ultima amichevole contro il Messico, Mauro Icardi (e Paulo Dybala) ha trovato il primo gol con la maglia dell'Argentina. Il giocatore dell'Inter finalmente convocato con continuità ha parlato così del passato, evidenziando la mancanza di coesione nel gruppo di Sampaoli, protagonista di un pessimo Mondiale. Un Mondiale a cui Icardi ha assistito da spettatore: "Adesso ci sentiamo tutti a nostro agio, si è creato un qualcosa di molto importante. Io ho vissuto anche la precedente gestione e non ho mai visto l'amicizia e l'unione che c'è adesso tra di noi".

Di Maria e la risposta a Mauro Icardi sull'Argentina

A distanza di alcune settimane, sull'argomento è intervenuto Angel Di Maria. L'esterno offensivo del Paris Saint Germani, fedelissimo di Sabella prima e Sampaoli poi in un'intervista ai microfoni di Fox Sports, ha risposto per le rime a Maurito: "Non me ne frega niente di quello che ha detto Icardi. E’ difficile piacere a tutti fin dal primo giorno. Ma ognuno può dire e pensare quello che vuole. Io penso solo a ciò che mi colpisce, sono stato nel 2010 con persone fantastiche ed è stato spettacolare. Nel 2014 la stessa cosa, con grandi e giovani".

Di Maria e le poche presenze di Icardi con l'Argentina

Come mai dunque Mauro Icardi ha evidenziato queste differenze tra la nuova e la vecchia Argentina. Alla base per Di Maria, c'è il poco spazio trovato dal giocatore dell'Inter nel gruppo dell'Albiceleste con i predecessori di Scaloni: "Mauro è venuto una o due volte con Alejandro (Sabella), una o due volte con Sampaoli, è difficile adattarsi dal primo giorno o sentirsi amato da tutti. È difficile sentirsi nel gruppo”.