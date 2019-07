È uno dei volti nuovi del Napoli 2019/2020. Giovanni Di Lorenzo è stato il primo colpo di calciomercato degli azzurri in questa lunga sessione di trattative. Sarà lui il padrone della corsia destra della formazione di Ancelotti, che già ha avuto modo di utilizzarlo nelle prime amichevoli stagionali. Ai microfoni di Radio Kiss Kiss, l'esterno ex Empoli ha fatto il punto sulle prime settimane da giocatore del Napoli, dimostrandosi pronto per ripagare la fiducia del club.

in foto: https://twitter.com/sscnapoli

Giovanni Di Lorenzo, le prime sensazioni al Napoli e il feeling con Ancelotti

Carlo Ancelotti ha già iniziato ad affidargli le chiavi della fascia destra, ottenendo buone risposte. Giovanni Di Lorenzo, acquistato dagli azzurri per 8 milioni di euro più uno di bonus, è intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss dopo l'amichevole pareggiata 3-3 contro la Cremonese: "Sono partite che servono a mettere minuti nelle gambe, è un allenamento". Grande disponibilità nei confronti del mister del Napoli, per un Di Lorenzo che ha stabilito con lui un feeling già importante: "La posizione in campo non è importante conta quello che si riesce a dare in campo. E' bello lavorare con Ancelotti, ti fa stare bene, ha vinto tutto, è un orgoglio lavorare per lui".

Di Lorenzo vuole la Nazionale con il Napoli

Dopo la gavetta e l'ottima stagione scorsa con la maglia dell'Empoli, la prima in Serie A, ora per Di Lorenzo è arrivato il momento del grande salto. Il classe 1993 è intrigato dalla nuova sfida azzurra, e alza l'asticella delle ambizioni con un sogno, quello di vestire la maglia della Nazionale: "Devo cercare di ripagare la fiducia della società e del mister, darò il massimo. Il gruppo si sta formando ma ho notato da subito una bella alchimia che in campo aiuta, cercheremo di fare qualcosa di importante. Anche la nazionale è un mio obiettivi".