Condanno ogni forma di violenza, siamo vicini a Sean e alla sua famiglia. Siamo in una semifinale di Champions e speriamo che quella di mercoledì sia una festa, magari con un grande risultato, ma una festa. È un appello che faccio.

Eusebio Di Francesco ha voluto iniziare la conferenza stampa che precede la gara con il Chievo Verona facendo riferimento ai fatti che hanno preceduto la partita contro il Liverpool e del ferimento del tifoso dei Reds Sean Cox. Non poteva mancare un aggancio alla partita di martedì visto il risultato e le tematiche che sono state sviluppate dopo il fischio finale di Anfield Road:

Siamo dispiaciuti, ci aspettavamo un risultato differente, perdendo meno duelli. A Liverpool abbiamo fatto 20 minuti bene, anche meglio di loro, alla prima occasione contro però siamo andati in difficoltà e loro ci sono stati superiori. Ci siamo smarriti e impauriti e questo non deve succedere, siamo in semifinale, dobbiamo essere un po’ più coraggiosi. Quando ci siamo buttati avanti sono venuti goal e rigore.

Il tecnico abruzzese non ha digerito le critiche post Liverpool e lo innervosisce il fatto che in molti diano già per scontato l’esito del ritorno: "Lo ripeto: chi non ci crede resti a casa. Ma non ne voglio parlare più, altrimenti mi incaz…".

Sul Chievo: Partita importante

Eusebio Di Francesco ha spostato l'obiettivo sul campionato e sulla sfida con il Chievo di Maran che sta lottando per salvarsi e vanta giocatori tra le sue fila. L'allenatore della squadra capitolina ha fatto sapere che darà spazio al turnover in vista della gara di mercoledì contro il Liverpool e che dovrà fare a meno di alcuni calciatori per infortunio:

Abbiamo davanti una partita molto importante domani con il Chievo, i ragazzi vogliono subito ributtarsi in campo perché ci aspettano quattro partite determinanti. Loro sono abituati a lottare per salvarsi, hanno giocatori esperti, ma noi dobbiamo vincere sapendo che anche in passato abbiamo sofferto contro squadre che vengono qui a chiudersi. Perotti e Strootman sono fuori, Perotti penso un paio di settimane, Kevin speriamo ci sia mercoledì.

Infine una nota tattica su Patrik Schick, che dovrebbe giocare dal primo minuto, ma bisognerà vedere se insieme a Edin Dzeko o al suo posto: "Patrik è pronto per giocare nel 4-3-3, poi valuterò. Da parte sua ci vuole maggior sacrificio in difesa, ma ha una condizione ottimale, sia fisica che mentale".