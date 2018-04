Cattive notizie dal Merseyside. Non solo per la sconfitta della Roma, travolta da Salah e dai Reds (5-2) nell'andata della semifinale di Champions, ma anche per le news di cronaca nera che arrivano da Anfield Road per la gazzarra scoppiata prima della gara. I fatti raccontano che ci sono 9 persone, tra cui 2 tifosi romani, arrestate per gli incidenti scoppiati nei pressi dell'impianto. Il capo della polizia di Liverpool, Dave Charnock, – secondo quanto riportato dai tabloid – ha fornito informazioni sull'identità dei 2 giovani capitolini fermati dagli agenti: "uno di 25 e l'altro 26 anni, sono stati arrestati con il sospetto di tentato omicidio". Un'accusa gravissima per l'aggressione e la lesione procurata a un 53enne tifoso del Liverpool, adesso ricoverato in ospedalein condizioni critiche.

La ricostruzione degli scontri. Rispetto alla prima versione dei fatti (un lancio di bottiglie da parte di facinorosi inglesi che avrebbe provocato la reazione dei romanisti), gli agenti hanno ricostruito nel dettaglio quanto accaduto in quei momenti di tensione che hanno preceduto il match. La rissa è avvenuta davanti all’Albert Pub, considerato l'abituale luogo di ritrovo per tutti gli appassionati dei Reds. E' stato lì che intorno alle 19.35 ora locale circa 80 malintenzionati, pseudo ultrà della Roma, incappucciati e armati di cinghie, ha testo un agguato ai ‘rivali'

in foto: L’immagine del teppista armato di un piccolo martello durante gli scontri di Liverpool

Un "vero e proprio assalto". Così gli inquirenti hanno definito l'azione di quel gruppo di ultrà, filmati da diversi testimoni con gli smartphone. Nelle immagini si distingue anche un teppista armato di un piccolo martello. Tutto il materiale, video e fotografico, La polizia ha acquisito gli scatti e ha fatto subito partire le indagini, aggiungendo che già nel pomeriggio, nel centro città, c’erano stati scontri, con forse gli stessi tifosi romanisti sempre protagonisti. In questo caso tutto sarebbe partito con un lancio di bottiglie da parte di qualche sostenitore di casa, che poi rimasto isolato sarebbe stato raggiunto dalla reazione veemente dei tifosi ospiti.