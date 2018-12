Come affrontare la Juventus? Come provare a far male alla corazzata bianconera che sta dominando la Serie A? Eusebio Di Francesco traccia la rotta per la sua Roma, alla vigilia della sfida valida per la 16a giornata di campionato allo Stadium di Torino. Il tecnico giallorosso nella classica conferenza stampa di presentazione della partita, ha chiesto ai suoi giocatori di prendere esempio dai campioni bianconeri e in particolare dal Mario Mandzukic, emblema dello spirito di sacrificio in campo. Un modello per i tanti giovani giallorossi, per una Roma che in casa della Juventus dovrà fare a meno di molti big, ancora alle prese con gli infortuni.

Juventus-Roma, Di Francesco non è stupito dalla forza dei bianconeri

Nella conferenza stampa della vigilia di Juventus-Roma, Di Francesco ha parlato dei bianconeri. Una squadra che non ha stupito il tecnico che avrebbe voluto però un minor distacco in classifica dalla capolista: "La Juve ha dimostrato di essere la più forte di tutti, la Roma non ha mai fatto risultato negli ultimi anni ma magari ci riuscirà in un suo momento difficile. La sua classifica non mi sorprende, noi possiamo fare decisamente meglio. Abbiamo buttato punti, è demerito nostro oltre al merito di una squadra che ha grandissime potenzialitàServirà sotto tutti i punti di vista una prestazione di altissimo livello. Allegri ha parlato di una partita da fare bene tecnicamente, fisicamente e mentalmente: sono le caratteristiche imprescindibili per fare una grande gara". E giocare allo Stadium è sempre difficile: "C‘è anche uno stadio che favorisce la Juventus come clima. Quando ci ho giocato per la prima volta col Sassuolo, negli spogliatoi ti fanno vedere le coppe vinte e ti fa soggezione. Diverso è andare con la Roma, dobbiamo essere bravi a cancellare le situazioni negative che aleggiano, per ambire a fare un risultato importante e storico".

Mario Mandzukic esempio per i giocatori della Roma

A proposito di Juventus, Eusebio Di Francesco indica in Mario Mandzukic un esempio da seguire per i calciatori della Roma : "Mandzukic contro il Torino difendeva in area di rigore, faceva il terzo centrale. Mentalità e capacità di sacrificarsi dagli altri. I nostri devono prendere esempio da questi grandi attaccanti. Per arrivare ad alti livelli c’è bisogno anche di questo. Ronaldo? E' il pericolo numero uno. È un fuoriclasse, per 35′ non determina e poi tira fuori il colpo fenomenale. Ogni allenatore fa fatica a sostituirlo, preferirei stesse fuori ovviamente (Allegri ha annunciato però che giocherà, ndr). La Juve ha costruito tanto, vincere aiuta a vincere. La solidità che ha, la famiglia Agnelli è a capo da anni e riesce a dare continuità, lo stadio di proprietà ecc. La differenza non è solo con la Roma".

La stoccata all'Inter e a Spalletti

E a proposito delle altre big italiane, non manca quella che sembra una stilettata all'Inter di Spalletti, in merito all'eliminazione dalla fase a gironi di Champions League: "Tante squadre hanno fatto investimenti e non sono neanche agli ottavi, la Roma in passato non ha passato neanche il preliminare, ci sono dati che restano”. Impossibile non leggere in queste parole una stoccata ai nerazzurri

Quale formazione della Roma contro la Juventus, le scelte di Di Francesco e le condizioni di Dzeko e De Rossi

Ma quale Roma vedremo contro la Juventus? Sono tanti i giocatori fermi ai box per infortunio. Di Francesco ha fatto il punto della situazione: "Edin Dzeko sarà convocato ma, dopo venti giorni di stop, non partirà titolare, ma dalla panchina. Valutiamo De Rossi giorno dopo giorno, per El Shaarawy e Lorenzo Pellegrini non ci sono speranze e saranno valutati per il Sassuolo. Anche Under, che ha avuto un problemino, sarà valutato nell'ultimo allenamento". E dal responso sugli allenamenti dipenderanno anche le scelte di formazione del tecnico che anticipa: "L'attacco? Può difficile ipotizzare a Zaniolo. Lo abbiamo provato, ma non è la soluzione giusta perché non ho avuto le risposte che volevo. Si giocheranno il posto gli attaccanti, Schick, Under e Kluivert. Ma ripeto anche Cengiz ha dei problemi ed è da valutare"

Le ultime notizie di calciomercato della Roma e la posizione di Di Francesco

Capitolo calciomercato. La Roma si muoverà sul mercato a gennaio? Di Francesco, dopo il vertice societario di Boston, ha avuto rassicurazioni sul mercato. Obbligatorio pensare ad innesti alla luce dei tanti infortuni. Rassicurazioni anche sulla posizione del tecnico che non è in discussione: "Il mercato? Qualcosa dovremo fare, ma non ho parlato con la dirigenza del mercato. Sicuramente qualche movimento lo faremo, per forza. Non possiamo non muoverci visti anche i tanti infortuni. Se mi sento in discussione? Tutte le mattine che mi sveglio mi sento in discussione, ma per quello che devo fare quotidianamente. Quando le cose non vanno come vorresti ti fai sempre delle domande. Io guardo in avanti, dobbiamo fare meglio, l’allenatore è sempre davanti a tutti per quanto riguarda le responsabilità".