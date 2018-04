Uno è diventato il commissario tecnico della Nazionale (forse ancora per poco), l'altro continua a regalare gol e spettacolo in campo. Cosa hanno in comune Gigi Di Biagio e Cristiano Ronaldo? La storia di un curioso scambio di magliette andato in scena nell'ormai lontano 2002, raccontato proprio dall'ex centrocampista dopo l'exploit di CR7 nella sfida tra il suo Real e la Juventus, ai microfoni di Premium Sport.

Di Biagio e il retroscena con Ronaldo ai tempi di Sporting-Inter del 2002

Anche l'attuale selezionatore della nostra Nazionale non ha potuto non applaudire Cristiano Ronaldo, autore di una prestazione monstre in Juve-Real 0-3. Doppietta d'autore con la perla della rovesciata dello 0-2 per CR7 confermatosi uno dei giocatori più forti e completi di sempre. Intervenuto nelle vesti di ospite negli studi di Mediaset Premium, Di Biagio ha raccontato con orgoglio un retroscena relativo al 2002, quando giocava nell'Inter e affrontava ai preliminari di Champions lo Sporting di un giovane Cristiano Ronaldo.

Quando Ronaldo chiese la maglia a Di Biagio

In quell'occasione al termine della partita, a sorpresa il talentuoso ma ancora "semisconosciuto" Ronaldo chiese a Di Biagio nel classico terzo-tempo la maglia. Un gesto che sorprese ovviamente sorprese l'ex calciatore di Foggia e Roma: "Ho a casa la maglia di Cristiano Ronaldo, perché mi chiese la mia alla fine della partita contro il suo Sporting Lisbona. A dire il vero io avevo intenzione di fare lo scambio con Pedro Barbosa, che era il capitano dello Sporting, ma vidi questo bambino che me la chiese e ad un bambino non si può certo dire di no".

La gioia del figlio del ct dell'Italia

E a distanza di anni quella maglia ha visto il suo valore crescere in maniera esponenziale. Chi l'avrebbe mai detto all'epoca, quando Di Biagio decise di assecondare la volontà dell'allora 17enne Ronaldo, non sapendo di avere di fronte un potenziale campionissimo del futuro. Alla fine il più felice è stato proprio il figlio dell'attuale ct che non può che coccolare il prezioso cimelio: "Adesso mio figlio è contentissimo perché ha la maglia indossata da Cristiano Ronaldo a casa".

