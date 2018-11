Mario Balotelli riesce a stupire e a essere al centro dell'attenzione sempre. L'attaccante italiano del Nizza, dopo essersi sfogato duramente contro alcuni haters per i messaggi razzisti che gli avevo rivolto, ha ritrovato il sorriso per esultare dopo la vittoria del Manchester City nel derby contro il Manchester United per 3-1 e l'ex punta dell'Inter e del Milan non aveva dubbi su chi tifare, pur essendoci dall'altra parte José Mourinho, suo ex allenatore. Al termine del match SuperMario è stato protagonista di un commento piuttosto forte a una foto postata sul profilo ufficiale di Instagram del club dei Citizens che metteva Sergio Agüero in vetrina con l’esultanza dopo il gol del provvisorio 2-0. Balotelli ha scritto parole di inequivocabile senso: "Se uno è stato blue, lo sarà per sempre. Man United LOL sempre e per sempre". Il "Lol" sta per "Lots of Laughing", l’espressione ormai entrata nel gergo collettivo giovanile, e non, solo per sottolineare il "divertimento" che ha provato nel vedere la sua ex squadra vincere il derby e portarsi a +12 sui cugini.

Balotelli eroe di Old Trafford

SuperMario è stato protagonista di un derby di Manchester durante il suo periodo in Premier League e i più attenti ricorderanno certamente il gol ai Red Devils celebrato esibendo la maglia con la scritta "Why Always Me?". Proprio qualche giorno fa era arrivato il messaggio di sfottò da parte di Mario Balotelli nei confronti del Manchester United per ricordare quel 23 ottobre del 2011, quando il Manchester City vinse 6-1 contro il Manchester United nel derby e la punta italiana segnò una doppietta. Quel derby è passato alla storia e Mario Balotelli ha voluto ricordarlo su Instagram con un post: "Non dimenticatevelo mai!".