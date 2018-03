Né il direttore sportivo Giuntoli, né il presidente De Laurentiis. A piazzare il colpo di calciomercato in casa Napoli potrebbe essere stato un calciatore, ovvero Raul Albiol. Oltre a segnare il gol del decisivo 1-0 sul Genoa nell'ultimo match di campionato, l'esperto difensore spagnolo avrebbe giocato un ruolo fondamentale nella trattativa che potrebbe portare in futuro in terra partenopea Denis Suarez, il talento iberico del Barcellona molto gradito a Sarri.

Denis Suarez vecchio pallino di calciomercato del Napoli

Il duttile centrocampista offensivo di proprietà del Barcellona già da tempo è nel mirino del Napoli. Inutili in passato i sondaggi degli azzurri che, nella prossima estate, sarebbero pronti a fare sul serio. Anche attraverso il suo acquisto il presidente De Laurentiis vorrebbe consolidare il rapporto con Sarri, che gradisce e non poco le doti di Suarez giocatore perfettamente congeniale per i suoi schemi.

Vieni al Napoli, ecco come Albiol ha convinto Suarez

Ecco allora che a vestire i panni dello sponsorizzatore dell'operazione ci ha pensato Raul Albiol. Nelle ultime settimane secondo quanto riportato da Don Balon, il centrale avrebbe a lungo parlato con il più giovane connazionale, spiegandogli come si troverebbe a suo agio, nel gioco di Maurizio Sarri. Palleggio, e calcio offensivo, due fattori che avrebbero intrigato il ragazzo che sarebbe pronto a dire sì al Napoli in futuro. Una squadra quella azzurra che potrebbe garantire al giocatore spazio e continuità, al contrario del Barça dove in stagione ha inanellato 18 presenze complessive.

Perché Denis Suarez potrebbe essere perfetto per il gioco del Napoli

Esterno sinistro, trequartista, ma anche all’occorrenza centrocampista offensivo. Suarez potrebbe ritrovare al Napoli lo smalto dei tempi del Villarreal. Velocità, doti tecniche e spunti sono le caratteristiche principali di un ragazzo che nel gioco palleggiato di Sarri potrebbe trovarsi a suo agio, anche grazie alla presenza di connazionali come Albiol e Callejon, (con Reina ormai destinato all'addio), che lo aiuterebbero ad ambientarsi alla perfezione in Italia.

in foto: Le doti di Suarez (foto Sofascore.com)

Quanto costa Suarez, Napoli pronto al sacrificio

Per un calciatore come Denis Suarez, che a gennaio ha compiuto 24 anni, il Napoli sarebbe pronto a fare un sacrificio importante. De Laurentiis potrebbe spingersi ad offrire anche qualcosa in più rispetto ai presunti 30 milioni offerti nella scorsa estate. Con la volontà del giocatore tutto potrebbe essere più facile per i partenopei che sognano un rinforzo di qualità.