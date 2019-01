Il Barcellona batte per 3-0 il Levante e si prende la qualificazione ai quarti di finale di Copa del Rey rimontando il 2-1 subito nella gara d'andata. I blaugrana nel primo tempo hanno spianato la strada al successo con un dominio territoriale che è sfociato in tante occasioni da rete e solo Fernandez ha negato il goal alle punte di Valverde. Il vantaggio del Barça è arrivato al 29′ con Dembele che grazie ad un rimpallo sulla scivolata di un difensore ha superato l'estremo difensore del Levante. Dopo un solo minuto è arrivata il raddoppio: sempre il francese, servito da Messi, dribbla il portiere e nonostante una debole conclusione la palla finisce in rete. Il passaggio del turno dei catalani è già ipotecata ma al 54′ è arrivata la firma del solito Lionel Messi che con un tocco sotto ha freddato Fernandez in uscita.

Al triplice fischio si festeggia ma è evidente che il "caso Chumi" tiene banco in casa Barcellona e ora bisognerà attendere la decisione della giustizia sportiva: c'è il rischio di una possibile esclusione dalla Copa a causa della presenza in campo nel match di andata del difensore del Barça B, espulso in un incontro del 6 gennaio. La dirigenza del Levante è intenzionata a presentare ricorso chiedendo il 3-0 a tavolino, sebbene (a norma di regolamento) il ricorso andasse presentato entro le 48 successive al termine della sfida incriminata.

Passano Betis e Espanyol

Superano il turno Betis e Espanyol che eliminano la Real Sociedad e il Villarreal. All’Anoeta, dopo lo 0-0 dell'andata, c'è un botta e risposta nel finale di primo tempo tra Canales e Zubeldia e all'inizio della ripresa tra Merino e Loren. Finale teso con l'espulsione di Lo Celso per doppia ammonizione ma la squadra di Quique Setien riesce a passare il turno in terra basca.

L'Espanyol ha vinto per 3-1 sul Villarreal e ha reso nulla l'andata terminata 2-2. La squadra di Rubi si è portata sul 2-0 con due rigori di Piatti e Iglesias ma il Villarreal è torna in partita al termine della prima frazione con Chuckweze. Nella ripresa 3-1 di Iglesias ha regalato la qualificazione ai catalani.