Barcellona escluso dalla Coppa del Re per aver violato adempimenti disciplinari. Ricordate il caso Denis Cheryshev? E' il calciatore che Rafa Benitez mandò in campo contro il Cadiz ignaro che fosse gravato da squalifica e fece scattare la sanzione nei confronti del Real Madrid. Ai blaugrana può capitare la stessa cosa: essere tagliati fuori dalla competizione per aver schierato Chumi, difensore classe 1999 e prodotto della ‘cantera' che i tifosi catalani conoscono tra le fila della ‘squadra b'. Ed è proprio con questa formazione che il giovane centrale spagnolo ha rimediato la squalifica per somma di ammonizioni subite nel torneo ‘Segunda B' contro il Castellon. Un bel guaio per Valverde che pochi giorni dopo non s'è accorto (né lui né il suo staff) del particolare e ha inserito il giocatore nell'undici che ha affrontato il Levante. Una giornata da dimenticare sotto tutti i punti di vista, compreso quello sportivo scandito dalla sconfitta per 2-1 nella gara di andata.

Qual è l'articolo del codice disciplinare violato dal Barcellona

A dare notizia della leggerezza commessa dal Barcellona è stato il quotidiano ‘Mundo Deportivo' che ha specificato anche qual è l'articolo del codice disciplinare che i blaugrana hanno trasgredito. Si tratta del 56.3 e fa riferimento alla squalifica del calciatore subita con la ‘squadra b' che di fatto gli impedisce di essere regolarmente in campo con la prima squadra.

Il giocatore squalificato – si legge nella nota in questione – non potrà prendere parte ad alcuna partita con squadre o club fino a quando, nella categoria in cui è stato squalificato, non avrà scontato il numero di giorni previsti dalla sanzione.

Cosa rischiano i blaugrana

A cosa va incontro il Barcellona a causa della posizione irregolare di Chumi? Secondo l'articolo 76 della Federazione, il Barcellona dovrebbe essere estromesso dalla coppa del Re per aver schierato un giocatore squalificato. Il regolamento, infatti, parla di "sconfitta a tavolino per 3-0" e precisando che "se il caso Se dovesse succedere in una fase eliminatoria, si risolverebbe con il passaggio del turno automatico dell'avversaria".

Come si difende il Barça e perché ritiene la sanzione illegittima

I blaugrana non hanno alcuna intenzione di subire la sanzione e fanno appello alla circolare numero 28 secondo Chumi poteva giocare in Coppa del Re perché, pur essendo gravato da squalifica, quel provvedimento disciplinare gli era stato comminato per una somma di ammonizioni da scontare nel campionato della squadra B. Solo in caso di cartellino rosso per condotta violenta il turno di squalifica sarebbe stato esteso anche ad altra competizione.